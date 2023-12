Woltair, jedna z czołowych firm na czeskim rynku pomp ciepła i fotowoltaiki, która ma również swoje oddziały w Polsce, poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu na polski rynek swojego autorskiego produktu - innowacyjnej pompy ciepła o nazwie WLTR.

Firma Woltair działa na rynku od pięciu lat. W tym czasie zainstalowała ponad 2 tysiące pomp ciepła, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w tym obszarze. Firma stworzyła własny produkt - pompę ciepła WLTR. Woltair szczyci się innowacyjnością swojego produktu, szczególnie pod kątem zdalnego dostępu i zaawansowanego sterowania.

Pompa ciepła WLTR

To autorski produkt firmy, który był rozwijany przez kilka lat pod nadzorem Karela Náprstka, współzałożyciela i dyrektora technologicznego Woltair. Náprstek, który od 13 lat zawodowo zajmuje się pompami ciepła i szkoli techników instalacji, wprowadził do WLTR możliwość zdalnej konfiguracji, serwisowania i monitorowania poprzez podłączenie do internetu przez sieć LAN. Zintegrowana karta SIM zapewnia płynne połączenie nawet w przypadku przerwy w dostępie do internetu, co pozwala na korzystanie z wszystkich zaawansowanych funkcji bez zakłóceń.

Woltair skupił się również na precyzyjnym sterowaniu pompą ciepła. Optymalna wydajność i zużycie prądu pompy ciepła są zatem oparte nie tylko na aktualnej temperaturze zewnętrznej, ale także na prognozie pogody dla danego regionu. Dzięki temu pompa ciepła WLTR jest w stanie optymalizować zużycie i koszty ogrzewania. Firma umożliwia również personalizację trybu ogrzewania w zależności od trybu życia gospodarstwa domowego z dokładnością co do godziny. Zużycie energii jest precyzyjnie mierzone za pomocą pulsacyjnego wskaźnika mocy, zintegrowanego bezpośrednio z panelem sterowania. Klienci mogą następnie monitorować statystyki na przejrzystych wykresach.

Michał Borek, Country Manager w Woltair Polska, zauważył, że zainteresowanie pompami ciepła wśród polskich konsumentów znacznie wzrosło w ostatnich latach. Klienci oczekują przede wszystkim urządzeń odpowiednio dopasowanych do swoich gospodarstw domowych oraz działających efektywnie.

Instalacja w ciągu 30 dni

Woltair oferuje szeroki wybór urządzeń i rozwiązań z obszaru pomp ciepła i fotowoltaiki w Europie. Firma zapewnia kompleksowe podejście do procesu wdrożenia, od planowania, przez konsultacje z lokalnymi ekspertami i informacje na temat dotacji, po instalację. Woltair gwarantuje, że pompy ciepła mogą zostać zainstalowane w ciągu 30 dni. Jeśli tak się nie stanie, firma zwróci 50% ceny zakupu.

źródło: informacja prasowa