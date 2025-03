Nowa generacja podstawowego smartfona POCO. Czy M7 5G sprawdzi się w grach?

Premiera POCO M7 5G. Xiaomi pokazuje niedrogi smartfon z wielkim ekranem i sporą baterią. Ma sporo plusów i kilka wad.

Xiaomi zaprezentowało właśnie następcę POCO M6 5G. Najnowszy model otwiera ofertę marki należącej do chińskiego giganta. Czy POCO M7 5G możemy nazwać budżetowym sprzętem do gier? Sprawdźmy, co oferuje premierowy smartfon.

Premiera POCO M7 5G

Pierwszy smartfon POCO (Pocophone F1) pojawił się na rynku już dość dawno. Xiaomi zdecydowało się na wydzielenie tej marki, która w założeniu miała produkować telefony skrojone na potrzeby graczy, a przy tym stosunkowo niedrogie. Oznacza to upakowanie dobrych podzespołów (wydajny procesor, dobry wyświetlacz, pojemna bateria) w efektownej obudowie. Czy w budżetowym POCO M7 5G znajdziemy choć część z tych założeń?

Nowy model dostał procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Choć to prosty i niezbyt szybki układ, jest o 20% wydajniejszy od MediaTek Dimensity 6100+, czyli procesora z poprzedniej generacji podstawowego modelu POCO. Mamy też 6 lub 8 GB RAM. POCO M7 5G nie jest więc demonem prędkości, ale w swojej klasie prezentuje się co najmniej nieźle. Wyświetlacz IPS jest naprawdę duży (6,9”) i ma częstotliwość odświeżania 120 Hz. Niestety, rozdzielczość to zaledwie HD+, nie możemy więc oczekiwać ostrego i efektownego obrazu. Wygląda więc na to, że jeśli chcemy wykorzystać POCO M7 5G jako smartfon do mobilnych gier, muszą to być dość proste, mniej wymagające tytuły.

POCO M7 5G

Najnowszy smartfon posiada 128 GB pamięci na dane. Możemy ją powiększyć, używając karty microSD. Bateria ma dobrą pojemność (5160 mAh), co zwiastuje możliwość grania przez długi czas. Szybkość ładowania nie jest natomiast mocną stroną tego modelu - moc to zaledwie 18 W. Z pewnością plusem jest natomiast obecność ładowarki w zestawie, do tego całkiem szybkiej (33 W).

POCO M7 5G ma dość nowoczesny design, nawiązujący do innych modeli Xiaomi i POCO. Warto docenić niewielką grubość (8,1 mm), co pasuje do obecnych trendów odchudzania telefonów, i uszczelnienie konstrukcji. Certyfikat IP52 oznacza natomiast jedynie podstawową ochronę przed zachlapaniem czy dostępem kurzu.

Obiektyw główny tylnego aparatu ma 50 MP (matryca Sony IMX852). Jest też dodatkowy obiektyw, choć jego rolę można raczej pominąć. Przednia kamera ma 8 MP. W przycisku zasilania zintegrowano skaner linii papilarnych. Jest nawet złącze słuchawkowe 3,5 mm. POCO M7 5G debiutuje z systemem operacyjnym Android 14. Producent gwarantuje dwie duże aktualizacje systemu (do Android 16). Poprawki zabezpieczeń dostaniemy natomiast przez 4 lata.

Polskie ceny nie są jeszcze znane. Na innych rynkach w momencie premiery zaproponowana cena to około 500 zł. Jeśli i w polskich sklepach okaże się ona atrakcyjna, POCO M7 5G może być całkiem dobrym wyborem w swojej klasie.