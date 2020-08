Ukończyliście już Doom Eternal? A może dopiero zastanawiacie się, czy faktycznie warto się tym tytułem zainteresować? Niezależnie od odpowiedzi mamy coś interesującego.

Doom Eternal - The Ancient Gods, część pierwsza na zwiastunie

Doom Eternal to bez wątpienia udana produkcja, a dla wielu nawet najlepsza strzelanka, jaka pojawiła się w tym roku. Przy okazji niedawnej zapowiedzi wersji na konsole nowej generacji potwierdzono też, że powstaje DOOM Eternal - The Ancient Gods. Dziś dodatek wyszedł z cienia.

To pierwsze rozszerzenie fabularne do Doom Eternal. Główny bohater pozostaje oczywiście bez zmian, względem podstawowej wersji gry pojawią się za to nie tylko nowe lokacje, ale też kolejni przeciwnicy. Nie zabraknie przy tym znanych już demonów. Mały przedsmak zabawy daje zaprezentowany zwiastun.

Kiedy premiera pierwszego dodatku do Doom Eternal ?

Publikacja pierwszego zwiastuna stała się okazją do ujawnienia daty premiery. Doom Eternal: The Ancient Gods, część pierwsza ma zadebiutować 20 października.

Dodatek bez dodatkowych opłat otrzymają posiadacze Jednorocznej Przepustki oraz Doom Eternal Deluxe Edition. Pozostali będą mogli kupić go oddzielnie. Być może dla niektórych istotny będzie przy tym fakt, że dodatek nie będzie wymagał do działania podstawowej wersji gry. To dobra okazja do sprawdzenia najnowszego dzieła id Software niższym kosztem. Dokładnie za 84 zł.

Źródło: Bethesda Polska

