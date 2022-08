OnePlus 10T to, wedle producenta, smartfon mający odwoływać się do tego, dzięki czemu udało mu się osiągnąć sukces. O wydajność martwić się nie trzeba, ale co z resztą?

OnePlus 10T to wydajność, optymalizacja i szybkość, także ładowania

OnePlus 10T to drugi flagowy smartfon firmy OnePlus w 2022 roku, zauważalnie odbiegający od pokazanego w styczniu OnePlus 10 Pro. W tym przypadku mamy zdecydowanie bardziej zaakcentowane najmocniejsze strony, jednocześnie da się zauważyć pewne ustępstwa, ale dzięki nim cena ma nie rzucać na kolana. OnePlus 10T wkracza na rynek zgodnie z hasłem Evolve Beyond Speed.

„Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, prezentując dziś w Nowym Jorku OnePlus 10T 5G i OxygenOS 13 naszym fanom i partnerom. OnePlus 10T przenosi naszą charakterystyczną szybkość i płynność działania na wyższy poziom i to w niezwykle konkurencyjnej cenie, a OxygenOS 13 rozwija nasz system operacyjny dzięki pozbawionemu obciążeń wzornictwu i rozszerzonym funkcjom, o które prosili nasi użytkownicy - jak np. ulepszony wybór Always-On Display.” - Pete Lau, założyciel OnePlus

Jeśli chodzi o procesor, to tu faktycznie nie oszczędzano. Zastosowano na ten moment topowy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 wykonany w 4nm procesie technologicznym. Trudo mieć też zastrzeżenia co do zastosowanej pamięci - RAM LPDDR5 (do 16 GB) oraz UFS 3.1 (do 256 GB). Jeśli chodzi o oprogramowanie to postawiono na OxygenOS 12.1 bazujący na Android 12. Producent obiecuje nienaganną optymalizację, trzy główne aktualizacje systemu oraz cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.

OnePlus 10T ma wyróżniać się nie tylko dużą wydajnością (żeby obyło się bez przegrzewania zastosowano chłodzenie 3D Passive Cooling) i szybkością działania, ale również ładowania. Może tak być, ponieważ będzie wykorzystywana do tego ładowarka SUPERVOOC Endurance Edition o mocy aż 150W. Pełne naładowanie - od 1 do 100% - potrwa 19 minut. Dodatkowe technologie, takie jak Battery Health Engine, mają wydłużać żywotność baterii, swoją drogą o pojemności 4800 mAh.

Specyfikacja techniczna OnePlus 10T

Android 12 z OxygenOS 12.1

6.7-calowy ekran Fluid AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (4nm)

8 GB / 12 GB / 16 GB pamięci RAM LPDDR5

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 50 Mpix, f/1.8 z OIS + 8 Mpix, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4, nagrywanie 4K przy 60/30 kl./s

aparat przedni 16 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 5G

dwa głośniki stereo, dual SIM, czytnik linii papilarnych w ekranie

bateria 4800 mAh, ładowanie 150W

wymiary 163 x 75,4 x 8,75 mm

waga 203,5 g

Czego OnePlus 10T brakuje?

Design raczej nie zaskakuje, OnePlus podąża tu wcześniej obraną drogą. Obudowa stanowi połączenie szkła Gorilla Glass 5 (tył i front) oraz aluminium (ramki). Nie jest jednak wodoszczelna zgodnie z normą IP68, co stanowi pierwsze cięcie względem wspomnianego OnePlus 10 Pro.

W omawianym modelu nie znajdziemy również bezprzewodowego ładowania baterii, a zestaw aparatów już na pierwszy rzut oka nie wygląda szczególnie imponująco. O ile główny obiektyw 50 Mpix z matrycą Sony IMX766 i optyczną stabilizacją obrazu powinien pozwalać na całkiem sporo, o tyle obiektywy ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix raczej średnio pasują do najwyższego segmentu. W przeciwieństwie do OnePlus 10 Pro nie mamy tu również wzmianki o współpracy z Hasselblad, podobno zrezygnowano z niej również pod kątem finalnej ceny urządzenia.

Mało zaskakujące będzie też, zwłaszcza dla sympatyków marki, pozbawienie OnePlus 10T takich elementów jak czytnik kart microSD oraz złącze słuchawkowe. Niespodzianką może być za to brak suwaka Alert Slider.

Ceny OnePlus 10T i dostępność

OnePlus 10T będzie oferowany w Polsce oficjalnymi kanałami, start sprzedaży przewidziano na 11 sierpnia.

Jeśli chodzi o ceny, to póki co znamy te obowiązujące w zachodniej Europie. Na nasz kontynent przygotowano dwa warianty - 8 GB + 128 GB oraz 16 GB + 256 GB kosztujące odpowiednio 799 euro oraz 899 euro. Opcje kolorystyczne? Do wyboru będą Moonstone Black i Jade Green.

