Tak jak obiecywano, światło dzienne ujrzał dziś OnePlus 10 Pro. To smartfon z absolutnie najwyższej półki, któremu nawet najbardziej wymagający będą mieli problemy cokolwiek zarzucić. Przynajmniej przed testami.

Flagowy smartfon OnePlus na 2022 rok

Dopiero po spędzeniu ze smartfonem przynajmniej kilku godzin (a najlepiej przynajmniej kilku dni) można powiedzieć o nim więcej, ale pierwsze opinie zazwyczaj wygłaszane są już po premierze. Póki co odbyła się jedynie ta chińska, ale pod wieloma względami to bez znaczenia. Cen na zachodnie rynki nie znamy, ale design i specyfikacja smartfona nie ulegną zmianie i możemy przyjrzeć się temu co zaoferuje.

A będzie tego naprawdę sporo. Wyświetlacz, procesor, aparat fotograficzny, bateria i technologie ładowania, a nawet chłodzenie. W tych punktach specyfikacji OnePlus 10 Pro ma robić największe wrażenie i skutecznie rywalizować z innymi flagowymi smartfonami tego roku.

Wydajność i aparat OnePlus 10 Pro godne flagowca

Pod względem mocy obliczeniowych aktualnie nie można oczekiwać więcej. Biorąc pod uwagę system Android (tu w wersji 12 z OxygenOS 12) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 jest najwydajniejszym z dostępnych układów. Otrzymał wsparcie ze strony pamięci RAM LPDDR5 i szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Ich zasoby nie są może rekordowe, ale też chyba w pełni wystarczające. Chociaż warto odnotować, że czytnika kart microSD tutaj nie znajdziemy. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma opinie gorącego (również dosłownie) procesora, deklaracje mówiące o najbardziej zaawansowanym chłodzeniu w historii OnePlus nie dziwią (wspomniano o „rozmiarze wynoszącym 55% arkusza papieru A4”). Oby faktycznie wypadało ono efektywnie.

Aparat fotograficzny, ten główny, składa się z trzech obiektywów o odpowiedniej dla tego segmentu konfiguracji. Obejmuje ona obiektyw główny Sony IMX789 z OIS, obiektyw ultraszerokokątny Samsung JN1 z polem widzenia 150°, a także teleobiektyw OmniVision OV08A19, też wspieranym przez OIS i pozwalającym na 3,3-krony zoom optyczny.

Podobnie jak w przypadku zeszłorocznych modeli zdecydowano się na współpracę z firmą Hasselblad, ale to pierwszy model OnePlus zapewniający zdjęcia RAW 10-bit ze wszystkich trzech obiektywów, a w trybie Hasselblad Pro 2.0 zdjęcia RAW 12-bit oraz format RAW+. Materiały wideo można będzie rejestrować w 4K (30 / 60 / 120 kl./s) oraz w 8K (24 kl./s), w trybie filmowym także w formacie LOG.

Ekran i bateria też obiecujące

Było pewne, że OnePlus 10 Pro przyniesie bardzo duży ekran. Mierzy 6,7 cala, jednocześnie cechując się wysoką rozdzielczością 3216 x 1440 pikseli i częstotliwością odświeżania sięgającą 120 Hz. Producent postawił na technologię AMOLED LTPO 2.0, jasność maksymalna ma dochodzić do 1300 nitów. Nie wszystkim spodoba się pewnie fakt, iż ekran jest zakrzywiony na boczne krawędzie.

Bateria ma pojemność 5000 mAh. Trudno oczekiwać więcej, narzekań na obsługiwane technologie ładowania raczej nie będzie. OnePlus 10 Pro pozwoli bowiem cieszyć się szybkim ładowaniem 80W, bezprzewodowym ładowaniem 50W, a także bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym (tu nie podano z jaką mocą).

Tylny panel smartfona pokrywa szkło z matowym wykończeniem, zastosowano też ceramiczną osłonę aparatu fotograficznego i metalową ramkę. Producent nie podał za to informacji na temat certyfikatu IP68. Jeśli go nie ma, to nieco zaskakujące, ponieważ w poprzedniku się to pojawiło. Nie przesadzono z kolorami, dostępne będą jedynie dwa - czarny i zielony. Design względem poprzednika zmienił się głównie z racji sposobu osadzenia głównego aparatu fotograficznego. Na materiałach prasowych producent skutecznie zamaskował wcięcie w ekranie na aparat selfie, ale tak, trzeba się z nim tu liczyć.

Specyfikacja OnePlus 10 Pro

Android 12 z OxygenOS 12

ekran AMOLED LTPO 2.0, 6,7 cala, 3216 x 1440 pikseli, 1 Hz - 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730

8 GB / 12 GB pamięci RAM (LPDDR5)

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.1)

kamera główna 48 Mpix, f/1.8 z OIS + 50 Mpix, 150° + 8 Mpix, f/2.4 z OIS

kamera przednia 32 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 4G, 5G, dual SIM

głośniki stereo

bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie 80W, bezprzewodowe ładowanie 50W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne

wymiary 163 x 73,9 x 8,55 mm

waga 200,5 g

Ceny OnePlus 10 Pro

Sprzedaż OnePlus 10 Pro w Chinach rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu. Dostępne będą trzy warianty. Jeśli chodzi o ceny to póki co znamy wyłącznie te dedykowane właśnie na rynek chiński.

8 GB + 128 GB - 4699 juanów

8 GB + 256 GB - 4999 juanów

12 GB + 256 GB - 5299 juanów

OnePlus 10 Pro trafi też do innych krajów, ale póki co nie podano szczegółów z tym związanych.

Źródło: oneplus