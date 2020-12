NieR Replicant ver.1.22474487139… doczekał się nowego zwiastuna. Zobacz go koniecznie, jeśli dobrze wspominasz Automatę. Materiał pochodzi z The Game Awards 2020.

Jeszcze zanim rozpoczęła się główna część wydarzenia The Game Awards 2020, mogliśmy obejrzeć kilka nowych zwiastunów. Niewiele z nich wzbudziło jakieś większe emocje, ale pojawił się wśród nich także gameplay trailer z kilkoma fragmentami rozgrywki z NieR Replicant ver.1.22474487139… Pod tą zwariowaną nazwą kryje się – przypomnijmy – solidnie odświeżona wersja erpega akcji z katalogu PlayStation 3, przedstawiającego wydarzenia sprzed tych, które znamy z genialnej Automaty.

Jeśli przy wspomnianej grze NieR Automata dobrze się bawiliście, to koniecznie musicie obejrzeć ten niedługi materiał. Odświeżona wersja Replicanta wygląda naprawdę dobrze i jak najbardziej powinna trafić w gusta miłośników dynamicznych i klimatycznych produkcji spod znaku RPG akcji. Zresztą co tu dużo mówić, lepiej to po prostu obejrzeć…

Zobacz najnowszy gameplay trailer NieR Replicant ver.1.22474487139 z gali The Game Awards 2020:

Tak jak mogłeś zobaczyć pod koniec tego materiału, NieR Replicant ver.1.22474487139 zadebiutuje 22 kwietnia 2020 roku. Gra zmierza na trzy platformy, wśród których niestety nie ma konsol nowej generacji – trafi mianowicie na pecety oraz Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Square Enix

