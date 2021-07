Pamiętacie konsolę Sega Dreamcast? Sprzęt cieszył się sporą popularnością pod koniec ubiegłego wieku, ale obecnie przez wielu został już zapomniany. Ale nie przez wszystkich! Niemiecki modder postanowił wykorzystać ją do budowy miniaturowego komputerka.

Komputer w konsoli Sega Dreamcast

Dreamcast One PC to ciekawy projekt użytkownika o pseudonimie Temujin123 – niemiecki modder znalazł zapomnianą konsolę Sega Dreamcast i postanowił dać jej drugie życie… tyle, że już w formie PC-ta.

W środku zamontowano miniaturowy komputerek na bazie następujących podzespołów:

Procesor: AMD Ryzen 5 Pro 4650G (+ układ graficzny Radeon Vega 7)

Chłodzenie: Noctua NH-L9a-AM4

Płyta główna: ASRock X300M-STX

Pamięć RAM: 2 x 8 GB Crucial Balistix SO-DIMM @ 3600 MHz

Dyski: Corsair Force MP510 960 GB, Samsung 970 EVO 1 TB, Samsung 830 120 GB

Napęd: Matshita DVD-RAM UJ8C0 (SATA)

Części zamontowano w obudowie po konsoli Sega Dreamcast (konieczne było jej lekkie zmodyfikowanie). Modder dołożył jeszcze napęd optyczny oraz panel z portami USB 2.0/USB 3.0.

Poniżej znajdziecie filmik przedstawiający proces budowy Dreamcast One PC:

Dreamcast One PC to kolejny przykład na to, że modderzy zaskakują coraz ciekawszymi pomysłami na budowę PC-ta. Co prawda mamy tutaj do czynienia z komputerem, ale sprzęt do złudzenia przypomina on starego Dreamcasta i śmiało może służyć jako konsola do grania.

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy workloga na niemieckim forum ComputerBase.

Źródło: YouTube @ Temujin123, ComputerBase