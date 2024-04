Wjeżdża do naszych ogrodów. Dreame A1 to przyszłość koszenia

Jeśli istnieje bardziej żmudny i pochłaniający czas obowiązek związany z utrzymaniem porządku w domu niż codzienne odkurzanie, bez wątpienia jest to koszenie trawnika.

Dreame, jako jeden z wiodących producentów robotów sprzątających, prezentuje właśnie nowy produkt - automatyczną kosiarkę do trawy A1.

Płatna współpraca z marką Dreame

Firma Dreame do tej pory kojarzyła się głównie z inteligentnymi robotami sprzątającymi. W portfolio producenta w prawdzie znajduje się też m.in. suszarka do włosów, która zaskakuje nie tylko wyglądem, ale też skutecznością działania, jednak technologia odkurzaczy i robotów odkurzającach jest główną gałęzią produktów, którą rozwija Dreame.

Producent postanowił jednak rozpocząć ekspansję poza domami użytkowników - a dokładniej rzecz ujmując, w ich ogrodach. To właśnie tam swoją moc pokaże Dreame A1, automatyczna kosiarka typu “wszystko w jednym”, która debiutuje w idealnym momencie - tuż przed wiosennymi porządkami ogrodowymi.

Dreame A1 ma być nie tylko doskonałym narzędziem ze względu na swoją wydajność. To też produkt, który zwyczajnie będzie cieszyć oczy domowników, kiedy samodzielnie zadba o koszenie trawnika. Całkowicie metalowa tekstura to bowiem jeden z kilku wizualnych aspektów, który zasługuje na uwagę. Kosiarka Dreame A1 jest inspirowana ikonami motoryzacji – producent mówi o marce Ferrari, ale też podkreśla, że jednym z wzorów dla projektantów było Porsche 911 Carrera 4S. Iście ikoniczne inspiracje.

Koszenie nigdy nie było takie przyjemne

Korzystanie z klasycznych kosiarek to dla wielu udręka - i nie ma w tym nic dziwnego. Starsze modele elektryczne wymagają najpier przygotowania długiego przewodu, a następnie jego schowania. Spalinowe kosiarki zaś i tak nie są pozbawione wady wszystkich tego typu sprzętów (bez względu na zasilanie) - konieczności ich ręcznej obsługi. Wszystko to pochłania sporo czasu - szczególnie, jeśli twoja działka nie należy do najmniejszych.

Automatyczna kosiarka Dreame A1 jest odpowiedzią na ten problem. Podobnie jak w przypadku robotów sprzątających w domu – i ten robot potrafi pracować w pełni samodzielnie i nie wymaga obsługi ze strony człowieka. Producent mówi o nawet 90 proc. oszczędności czasu i uniknięciu dodatkowych opłat instalacyjnych. Dreame A1 wystarczy ustawić w ogrodzie i to właściwie wszystko - resztą zajmiesz się z poziomu aplikacji.

Otóż koszenie bez użycia rąk w przypadku tej kosiarki Dreame bynajmniej nie jest przesadą. Pierwsze kroki z A1 są dziecinnie proste. Ustawianie granic koszenia odbywa się automatycznie, nie musisz rozmieszczać w swoim ogrodzie słupków i przewodów granicznych. Robot Dreame A1 poradzi sobie doskonale bez tych rzeczy. Jeśli natomiast okaże się, że musisz zmienić granice koszenia, zrobisz to w aplikacji przy pomocy kilku kliknięć.

Rozbudowana aplikacja do obsługi kosiarki Dreame A1

Jeśli już przy aplikacji jesteśmy, warto poświęcić jej więcej uwagi, bo tak na dobrą sprawę - tylko jej potrzebujesz do jakiejkolwiek komunikacji z kosiarką. Oprogramowanie pozwala zatem na wybór spośród kilku predefiniowanych trybów koszenia. Jest ich na tyle dużo i są tak rozbudowane, że znajdą zastosowanie w każdym ogrodzie:

Koszenie na całym obszarze – w tym trybie kosiarka wyruszy ze swoimi ostrymi jak brzytwa ostrzami z kutej stali narzędziowej na cały obszar twojego przydomowego trawnika.

Koszenie krawędzi - to natomiast opcja przeznaczona do zadbania o krawędź trawnika. Jak dobrze wiesz – zwykle właśnie te miejsca wymagają najwięcej uwagi, dlatego też Dreame A1 rozpoznaje te obszary i kosi wzdłuż krawędzi.

Koszenie obszarowe - jeśli zechcesz zadbać o jeden lub więcej konkretnych obszarów, bo z jakiegoś powodu trawa w tym miejscu wymaga szczególnego traktowania, możesz te miejsca zaznaczyć w aplikacji i polecić kosiarce poruszać się po wskazanych obszarach priorytetowo.

Koszenie punktowe – to kolejna funkcja, która pozwala kosić trawę w dokładnie określonych miejscach. W odróżnieniu jednak od koszenia obszarowego, tutaj wybierzesz jeszcze precyzyjniej określone sekcje w trawniku, aby Dreame A1 z dużą dokładnością zadbała o trawę w tym miejscu.

Harmonogram – chcesz, aby kosiarka pracowała w konkretne dni o konkretnej godzinie? Nie ma najmniejszego problemu. Ustalanie harmonogramu w tej aplikacji to prosta sprawa. Wystarczy zaznaczyć dni, kiedy Dreame A1 ma pracować, a do tego ustalić określone godziny koszenia. Kiedy ustalisz harmonogram pracy, możesz na dobre zapomnieć o koszeniu trawy.

Generalnie rzecz ujmując, tutaj mógłby się skończyć materiał o kosiarce Dreame A1. Wszak z jednej strony wydawać się może, że to tylko kosiarka, której zadaniem jest koszenie trawy w oparciu o wskazany harmonogram. Dreame A1 udowadnia jednak, że nawet tak - wydawać by się mogło - proste urządzenie, jakim jest kosiarka, stanowi doskonałe narzędzie, w którym można “upchać” zaawansowaną technologię.

Nowoczesne technologie na trawniku

Producent zaznacza, że nowa kosiarka A1 pozyskuje dane z chmury punktów środowiskowych, co pozwala na skuteczne zbieranie informacji o otaczającym środowisku. To zaś pozostaje nie bez znaczenia w kontekście usprawnienia nawigowania urządzenia. Jakby tego było mało, w Dreame A1 nie mogło zabraknąć rozwiązań opartych o AI. Przygotowany dla kosiarki algorytm pozwala podejmować Dreame A1 decyzje w czasie rzeczywistym, co wpływa na efektywne omijanie przeszkód i dostosowywanie się do zmiennych warunków terenowych.

Inteligentne identyfikowanie przeszkód umożliwia omijanie wszelkich ogrodowych akcesoriów, które znalazły się na trawniku na stałe lub tylko chwilowo. Dzięki temu Dreame A1 jest wyjątkowo bezpieczna i bezproblemowa dla użytkownika.

Warto podkreślić też, że Dreame A1 korzysta z technologii, która sprawia, że po wykryciu deszczu kosiarka natychmiast wraca do stacji ładującej. Kiedy natomiast opady ustaną, urządzenie wróci na trawnik i będzie kontynuować przerwane zadanie – nie ma tutaj mowy o rozpoczęciu koszenia od nowa. Kosiarka zapamięta, gdzie skończyła pracować przed deszczem i wróci w to miejsce, kiedy wróci odpowiednia pogoda.

Kolejną z funkcji, na której obecność w Dreame A1 zwraca uwagę producent, jest system OmniSenseTIM. Pod tą mniej lub bardziej tajemniczą nazwą skrywają się czujniki odpowiedzialne za wykrywanie przeszkód w zasięgu 360 stopni i w odległości do 40 metrów. To rozwiązanie, które jest stabilne nawet przy silnym oświetleniu, a ponadto charakteryzuje się 1-milimetrową dokładnością wykrywania. To wysoce precyzyjny system.

Z kolei za samą skuteczność koszenia odpowiadają wspomniane wcześniej ostrza (o szerokości 22 cm) wykonane z kutej stali narzędziowej, które rozpędzają się do prędkości na poziomie 2200 obr./min. Elektryczna regulacja wysokości cięcia pozwala na wybór w zakresie od 30 do 70 mm, natomiast dzienna wydajność koszenia jest przez producenta określana na 1000 metrów kwadratowych. Przy tym Dreame A1 jest wyjątkowo cichym narzędziem, bowiem generuje mniej niż 67 dB hałasu.

