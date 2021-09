Dreame Bot D9 Max to inteligentny robot sprzątający, którego drugim imieniem jest skuteczność. Pospiesz się, a będzie twój za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż normalnie.

Dreame Bot D9 Max w promocji, obok której trudno przejść obojętnie

Normalnie Dreame Bot D9 Max kosztuje 399 euro, ale od 20 do 26 września 2021 roku możesz kupić go za zaledwie 259,99 euro w sklepie Coolladen. Jeśli podczas składania zamówienia użyjesz kodu rabatowego CLD9MAX10 obniżysz jego cenę o kolejne 10 euro, a jeśli uda ci się być wśród pierwszych 5 nabywców, to za zapłacisz tylko połowę ceny. A to wciąż nie wszystko, bo gdy oprócz zakupu robota wydasz w sklepie Coolladen jeszcze 50 euro, to w prezencie otrzymasz oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier 3H zupełnie za darmo. Wszystkie te promocje będą aktywne przez 7 dni od 20 września.

Co potrafi robot Dreame Bot D9 Max?

Choć trudno byłoby opisać robota Dreame Bot D9 Max jednym słowem, to gdyby pojawiła się taka konieczność, bez wątpienia powiedzielibyśmy „skuteczny”. Zapewnia to zoptymalizowanej szczotce w kształcie litery „V” oraz bardzo dużej mocy ssącej: 4000 Pa. Dzięki niej nie ma mowy o pozostawieniu na podłodze jakiegokolwiek pyłku czy drobinki – kurz i zabrudzenia są zbierane bez najmniejszego problemu.

Co więcej, ten automatyczny odkurzacz świetnie radzi sobie nie tylko na podłogach twardych, takich jak płytki czy panele, ale też na dywanach i wykładzinach. Jest w stanie samodzielnie wykryć, że znalazł się na takim podłożu i automatycznie wówczas zwiększa moc, aby skutecznie eliminować kurz i brud, który się tam osadził. Świetnie radzi sobie także z wjeżdżaniem na dywany i ze zjeżdżaniem z nich.

„Max” w nazwie tego robota odnosi się jednak do więcej niż tylko jednej cechy. To nie tylko (wspomniana wcześniej) bardzo duża siła ssania, ale też pojemny akumulator (5200 mAh), dzięki któremu urządzenie może działać nawet 150 minut z dala od gniazdka elektrycznego oraz olbrzymi zbiornik na kurz i brud. Konkretnie jego pojemność wynosi aż 570 ml, więc jego nie trzeba zbyt często go opróżniać. To zaś sprawia, że jest jeszcze bardziej bezobsługowy i tym samym pozwala ci się skupiać na tym, co dla ciebie ważne.

Jakby tego wszystkiego było mało, to Dreame Bot D9 Max może nie tylko odkurzać, ale i mopować podłogi, oferuje zaawansowane mapowanie pomieszczeń (z możliwością oznaczania stref wyłączonych) i ustalanie harmonogramu, omija przeszkody i samodzielnie wraca do punktu ładowania. Jest przy tym bardzo cichy, generując hałas na poziomie 55 dB.

Sprawdź Dreame Bot D9 Max w sklepie Coolladen, w którym trwa opisywana promocja. Dodajmy przy okazji, że wysyłka zostanie zrealizowana przez polski magazyn.

Artykuł powstał we współpracy z Dreame/Coolladen.