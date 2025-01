Małe AGD do domu i ogrodu

Dreame Technology nawiązało współpracę z uznanym projektantem – Łukaszem Jemiołem. Wspólne wysiłki pozwoliły stworzyć wyjątkową wersję robota sprzątającego X50 Ultra z unikalnym designem, charakterystycznym dla twórczości projektanta. Wszystko w szczytnym celu.

Entuzjaści robotów sprzątających zapewne nie raz słyszeli o firmie Dreame. Producent postanowił nawiązać współpracę z Łukaszem Jemiołem - powstał wyjątkowy model, który zostanie wystawiony na aukcję podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystko po to, aby wesprzeć działania na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej.

Sztuka i technologia w jednym urządzeniu

Limitowany X50 Ultra został ozdobiony luksusową szklaną instalacją z wtopionymi cyrkoniami. Za artystyczną wizję projektu odpowiada Łukasz Jemioł – projektant, który od lat zachwyca zarówno na polskich, jak i międzynarodowych wybiegach.

Urządzenie zostało specjalnie ozdobione cyrkoniami w ramach projektu, który harmonijnie łączy nowoczesne technologie z oryginalnym, luksusowym designem. Instalacja ta przypomina zamarzniętą wodę, która uchwyciła w swojej formie kształty natury, takie jak liście. Dekoracja symbolizuje kruchość piękna oraz siłę wspólnego działania. Edycja limitowana Dreame X JEMIOŁ to nie tylko praktyczne urządzenie, lecz także unikalny przedmiot kolekcjonerski, który jest symbolem połączenia sztuki oraz innowacyjności.

Artystyczna edycja X50 Ultra w szczegółach

Limitowana edycja modelu X50 oferuje wszystkie funkcje dostępne w wersji flagowej. Głównym elementem tego urządzenia jest innowacyjny system ProLeap – pierwszy na świecie system automatycznie wysuwanych nóg, pozwalający na pokonywanie przeszkód o wysokości do 6 cm.

Robot został zaopatrzony w zaawansowaną nawigację VersaLift, która dzięki czujnikowi dalmierza może tworzyć mapę przestrzeni wokół siebie w pełnym zakresie 360 stopni. Szczególnie użyteczną funkcją jest możliwość schowania wystającej wieżyczki z czujnikami, co umożliwia wjazd pod niskie meble, a wysokość robota z chowającą wieżyczką wynosi jedynie 89 mm. Dodatkowo, innowacyjny system HyperStream Detangling DuoBrush zapobiega zaplątaniu się włosów do długości 30 cm, co zostało potwierdzone przez certyfikat TÜV SÜD.

Model ten jest zasilany przez silnik TurboForce szóstej generacji, który osiąga prędkość do 90 000 obrotów na minutę, oferując siłę ssania aż do 20 000 Pa. Dzięki technologii OmniDirt Detection 2.0, urządzenie jest w stanie rozpoznawać różne rodzaje zabrudzeń i automatycznie dostosowuje swoją strategię czyszczenia. System bez problemu identyfikuje suche i mokre plamy oraz większe cząstki, a także omija przeszkody, dzięki kamerze RGB wspieranej przez system 3DAdapt.

Stacja dokująca PowerDock umożliwia robotowi wykonywanie ośmiu funkcji związanych z automatycznym utrzymaniem czystości. Wyposażona w pojemny worek na kurz o pojemności 3,2 litra, pozwala na pracę przez okres do 100 dni bez ingerencji użytkownika. Dodatkowo, zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności odpowiednio 4,5 litra i 4 litrów oraz automatyczny system dozowania detergentu sprawiają, że urządzenie może funkcjonować przez długi czas, minimalizując potrzebę ręcznej obsługi.