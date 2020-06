W większym lub mniejszym stopniu, ale spora część społeczeństwa przechowuje już swoje pliki w chmurze. Dropbox zaś jest jednym z najczęściej wybieranych w tym celu miejsc. Wkrótce ma się stać dla nas także platformą do trzymania haseł. Czym konkretnie będzie Dropbox Passwords?

Dropbox Passwords to miejsce do trzymania haseł „pod kluczem”, a zarazem „pod ręką”

Dropbox Passwords to nowy, chmurowy menedżer haseł w stylu LastPass czy KeePass. Bezpieczne miejsce, w którym możemy przechowywać wszystkie swoje hasła do poszczególnych usług sieciowych i stron internetowych, by następnie szybko i wygodnie się logować – za pomocą jednego przycisku.

Aplikacja będzie działać podobnie do konkurencyjnych rozwiązań. Możemy więc dbać o swoje bezpieczeństwo i ustawiać różne hasła w różnych usługach, ale wystarczy, że zapamiętamy to jedno, główne. Oprócz tego Dropbox Passwords zaoferuje generator mocnych haseł, z którego skorzystamy przy zakładaniu nowych kont.

To, co w tym wszystkim najważniejsze, to że całość opiera się na zabezpieczeniach zwanych „zero-knowledge encryption”. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując to, że nikt poza nami samymi nie ma dostępu do naszych haseł – nawet sam Dropbox nie będzie miał żadnej możliwości, aby je odczytać.

Menedżer haseł, jakich wiele. W czym tkwi przewaga Dropbox Passwords?

Premiera dopiero przed nami, a ślady aplikacji na razie odnajdujemy tylko w sklepie Google Play. Programik o nazwie Dropbox Passwords nie będzie jednak ograniczony do smartfonów i tabletów z Androidem – najpewniej trafi też na komputery oraz sprzęt Apple, co sugeruje zresztą fragment opisu o „automatycznej synchronizacji pomiędzy wszystkimi naszymi urządzeniami”.

Wszystko to brzmi nieźle, ale ostatecznie brakuje funkcji, która dawałaby przewagę aplikacji Dropbox Passwords nad konkurencją. Jeśli nic się nie zmieni, to trudno będzie przekonać użytkowników do przejścia z narzędzi, których korzystają, na to nowe. Jedyne, co może pomóc, to zaufanie do marki, a fakty są takie, że za miejsce w chmurze Dropbox płaci obecnie ponad 14,5 mln osób, co pokazuje, że to zaufanie jest spore.

Źródło: Digital Trends, Android Police

