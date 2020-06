System Tails jest świetnym rozwiązaniem dla osób ceniących swoją prywatność. Martwisz się, że obecnie używany system operacyjny nie gwarantuje ci pełnej anonimowości w sieci? Może pora na zmianę?

W internetowym świecie utrzymanie swojej prywatności i anonimowości może być trudne, lub wręcz niemożliwe. Nie ułatwia tego globalna pandemia, której efektami ubocznymi są wzmożone środki nadzoru, o czym ostrzegał nas nikt inny jak Edward Snowden.

Wszyscy którzy mieli okazję czytać książkę Pamięć Nieulotna właśnie autorstwa Edwarda Snowdena, wiedzą, że podczas jego pracy dla NSA, do kontaktu z prasą wykorzystywał on właśnie system operacyjny Tails. I co warte podkreślenia - nie został przyłapany na tym procederze, co stanowi niezłą rekomendację.

Co to jest Tails?

Tails jest systemem powstałym na bazie Debiana i skonstruowanym właśnie w taki sposób, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo i animowość w sieci. Ostatnio wprowadzono kilka istotnych ulepszeń, jak obsługę UEFI SecureBoot, czy aktualizację TOR Browser do wersji 9.5. Tails można pobrać ze strony projektu za darmo - aktualna wersja to 4.7.

System operacyjny Tails - cechy charakterystyczne

nie trzeba go instalować, czy też usuwać z twojego komputera innego systemu operacyjnego

uruchamiany z pendrive'a/DVD działa (niezależnie od innych zainstalowanych systemów operacyjnych) wyłącznie w pamieci RAM i nie zapisuje żadnych informacji na temat naszej aktywności

wystarczy wyłączyć komputer, by nie pozostał na nim żaden ślad naszej działalności

cała aktywność w internecie realizowana jest przez sieć TOR (The Onion Router)

Czy skoro system nie zapisuje żadnych informacji na temat aktywności, to znaczy, że nie możemy zapisywać żadnych plików? Oczywiście nie - w razie potrzeby możemy stworzyć tzw. Persistent Storage, czyli zaszyfrowany schowek (na pozostałym wolnym fragmencie pendrive'a), gdzie będziemy przechowywać nasze dane.

Warto zaznaczyć, że nie otrzymujemy "goły" system operacyjny, ale wyposażony w podstawowe narzędzia, dodatkowo skonfigurowane pod względem bezpieczeństwa (i zapobiegania pomyłkom). Wśród aplikacji można znaleźć:

Przeglądarkę Tor z uBlockiem

Program pocztowy Thunderbird z rozszerzeniem Enigmail (szyfrowanie poczty)

KeePassXC - do tworzenia i przechowywanie haseł

LibreOffice - do zarządzania dokumentami

OnionShare - do dzielenia się plikami w sieci Tor

Aplikacje które chcą się połączyć z internetem bez udziału Tor są automatycznie blokowane, a zawartość Persisten Storage również automatycznie szyfrowana.

