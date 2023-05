Dubaj znów chce zaskoczyć świat. I znów wykorzysta do tego architekturę. Czy sztuczny księżyc na dachu budynku jest bardziej perełką, czy szkaradą pozostaje jednak kwestią dyskusyjną.

Sztuczny księżyc w Dubaju

Dubaj, znany ze swojej ultranowoczesnej architektury, słynie choćby z mierzącego 828 metrów wieżowca Burdź Chalifa. Wkrótce w szranki z nim o tytuł najbardziej imponującej budowli może stanąć „Moon”. Sam budynek może i nie będzie zbyt wysoki, jako że pnie się tylko na 30 metrów, ale na jego dachu stanąć ma ogromna, 274-metrowa replika Księżyca.

Mowa o gigantycznej kuli, która swoim wyglądem będzie przypominać naszego naturalnego satelitę, a nocą nawet może świecić, chociaż ze względu na tę właśnie cechę niedawno wycofano się z podobnego (lecz realizowanego na mniejszą skalę) projektu w Stanach Zjednoczonych. Kompleks ma być pełen atrakcji, z hotelem oferującym 4 tysiące pokoi, areną na 10 tysięcy miejsc, klubem nocnym oraz centrum odnowy biologicznej na czele.

Wewnątrz kuli znajdzie się także specjalna strefa, zwana księżycową kolonią. W niej klienci będą mogli doświadczyć, jak to jest chodzić po Księżycu, którego przyciąganie jest około sześciokrotnie słabsze niż ziemskie.

Kosztowny projekt. Ale z potencjałem

Współtwórcami dubajskiego „księżyca” są Michael Henderson oraz Sandra G. Matthews. Chwalą oni architektoniczne aspekty projektu, ale według nich „Moon" będzie również „największym i odnoszącym największe sukcesy współczesnym projektem turystycznym w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”. Wierzą także, że „Moon” wpłynie na każdy aspekt gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Sam w sobie projekt pochłonąć ma jednak olbrzymie pieniądze. Według informacji podanych przez The Mirror, koszt budowy „księżyca” wynieść ma ponad 5,3 miliarda dolarów, czyli przeszło 22 miliardy złotych. I jakkolwiek niedorzecznie by to wszystko brzmiało, to jeśli gdziekolwiek jest to możliwe do zrealizowania, to właśnie w Dubaju.

