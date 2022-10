Ujawniono lokalizację planu “Dune: The Sisterhood” – prequela hitowej “Diuny” w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Tytuł powstawać będzie w Europie!

Dune: The Sisterhood – prequel Diuny powstanie na Węgrzech

Zgodnie z doniesieniami Deadline już za miesiąc wystartują prace na planie serialu od HBO Max i Legendary Television: “Dune: The Sisterhood”, będacego prequelem “Diuny”. Twórcy postanowili ulokować go w węgierskim Budapeszcie. To zaś oznacza, że tytuł powstawał będzie w tożsamej scenerii, co sequel głośnego filmu.

Obejrzyj w

Zeszły rok oznaczał wzmożone zainteresowanie filmowców wspomnianą lokalizacją (650 mln dolarów wydatków na produkcję filmową na Węgrzech). Jak wskazuje powyższe źródło, wynikać to ma z oferowanego 30-procentowego rabatu dla zagranicznych producentów, wsparcia ze strony wykwalifikowanych lokalnych ekip filmowych oraz stosunkowo niskich kosztów względem pozostałych rynków europejskich.

Serial Dune: The Sisterhood – co już wiadomo?

Serial “Dune: The Sisterhood” powstanie na bazie książki “Zgromadzenie żeńskie z Diuny” autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Podążając za jej fabułą, lądujemy 10 000 lat przed wydarzeniami, ukazanymi w “Diunie”. Tym razem na pierwszy plan wysuwają się perypetie sióstr z rodu Harkonnenów, które stają w szranki z siłami zła, zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego. W konsekwencji tych zdarzeń doprowadzają do powstania zakonu Bene Gesserit.

Denis Villeneuve – reżyser filmowej adaptacji – sprawdzi się przy tej okazji jako koproducent wykonawczy. W pracy będą mu towarzyszyć Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, Cait Collins, John Cameron, Brian Herbert, Byron Merritt oraz Kim Herbert w roli pozostałych współproducentów. Twórczynią serialu jest Diane Ademu-John ("Nawiedzony dwór w Bly", “Pamiętniki wampirów”, "Imperium", “The Originals”).

Na ekranie zagoszczą zaś m.in. Emily Watson (“Przełamując fale”, “Lewy sercowy”), Shirley Henderson (“Bridget Jones”, “Hamish Macbeth”) oraz Indira Varma (“Gra o tron”, “Obi-Wan Kenobi”).

Źródło: Deadline