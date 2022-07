Wszystkim czekających na film Diuna 2 powinna spodobać się wiadomość, że prace na planie oficjalnie wystartowały.

Diuna 2 oficjalnie powstaje

Wreszcie ruszyły prace na planie filmu Diuna 2, którego kinowa premiera została zaplanowana na 20 października 2023 roku. Za kamerą ponownie staje Denis Villeneuve, a przed nią swoje role odegrają między innymi Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Barden i Josh Brolin. Zobaczymy również nowe twarze: wystąpią między innymi Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux i Souheila Yacoub.

Druga odsłona majstersztyku z gatunku science fiction będzie kręcona w kilku różnych lokalizacjach. To między innymi Budapeszt, Abu Zabi, Jordania i Włochy.

Diuna to jeden z największych hitów tamtego roku

Przypomnijmy, że pierwsza część ujrzała światło dzienne kilka miesięcy temu, dokładnie w październiku, i przyciągnęła do wielkich i małych ekranów miliony widzów. Okazała się olbrzymim hitem i sukcesem Warner Bros. Otrzymała 10 nominacji do Oscarów, a 6 statuetek zgarnęła. Jeśli seans masz wciąż przed sobą, to pamiętaj, że Diuna jest dostępna w katalogu HBO Max, a także w ofercie kilku internetowych wypożyczalni.

Źródło: Digital Spy, Deadline