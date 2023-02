Twórcy aplikacji Yanosik zapowiedzieli aktualizację, która przyniesie duże zmiany. Wiemy, czego mogą spodziewać się użytkownicy.

Duże zmiany w Yanosiku

Wielu kierowców ceni sobie różnego rodzaju gadżety elektroniczne. Dla jednych nieoceniona jest dobra kamera samochodowa, inni preferują smartfona z ulubioną aplikacją przydatną podczas podróży. Nie sposób nie określać tak darmowych nawigacji, wśród których duże wzięcie ma Yanosik. Cechująca się szeroką funkcjonalnością aplikacja przejdzie metamorfozę.

Yanosik otrzyma nowy wygląd. Najważniejszą z nowości wprowadzanych do aplikacji jest zupełnie zmieniony wygląd ekranu startowego. Zdecydowano się postawić na kafelki z najważniejszymi i najczęściej wybieranymi przez użytkowników usługami.

„Celem wprowadzenia zmian w ekranie startowym w Yanosiku jest przede wszystkim ułatwienie kierowcy dostępu do najważniejszych funkcji. Zależało nam na tym, by każdy zmotoryzowany mógł korzystać z różnych wartościowych usług w aplikacji, które ma teraz pod ręką, od razu po jej uruchomieniu. To czyni Yanosika nie tylko wsparciem w trasie, ale przyjacielem kierowcy w każdej sytuacji, nie tylko w czasie jazdy samochodem.” – Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Aktualizacja aplikacji Yanosik. Co nowego?

Wspomniany ekran startowy (dashboard) będzie składał się z 9 kafelków z najpotrzebniejszymi usługami. Niektóre przydadzą się także poza trasą, bo chodzi między innymi o bilety autostradowe, ubezpieczenie samochodu czy ogłoszenia motoryzacyjne. Wprowadzone zostaną dwie nowe zakładki - urządzenia oraz historia.

Twórcy aplikacji akcentują również karuzelę z miejscami docelowymi mającą pozwalać na szybki wybór jednego z ulubionych miejsc docelowych. Opcja ta zapewni dodatkowo takie informacje jak orientacyjny czas podróży oraz aktualną pogodę w miejscu docelowym. Nowy Yanosik to także rozszerzona klawiatura zgłoszeń i możliwość skorzystania z funkcji SOS, czyli wezwania służb ratunkowych lub lawety.

Korzystacie z aplikacji Yanosik? Zapowiada aktualizacja pojawi się „wkrótce”.

Źródło: Yanosik