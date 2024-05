Dwie dakady laptopów MSI. Zgarnij smocze gadżety

Firma MSI ma zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników technologii na wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu uczczenie 20-lecia obecności laptopów tej marki na rynku.

To niepowtarzalna okazja, aby bliżej poznać historię urządzeń, które od dwóch dekad nieustannie wpływają na kształtowanie branży technologicznej. Zanurz się w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, skorzystaj z unikalnych atrakcji i weź udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwszy laptop MSI

Pierwszy laptop MSI, model MS-1003, zadebiutował na rynku w 2004 roku. Był to sprzęt wyposażony w procesor Intel Pentium M oraz kartę graficzną ATI Mobility Radeon 9600/9700. Trzy lata później do oferty dołączył pierwszy laptop gamingowy marki - GX600, który mógł pochwalić się procesorem Intel Core 2 Duo i kartą graficzną NVIDIA GeForce 8600M GT.

Czy pamiętasz ten początek 20-letniej podróży, która na zawsze zmieniła oblicze branży komputerowej? Jeżeli tak, to zapraszamy Cię na sentymentalną podróż do przeszłości, podczas której będziesz miał okazję zobaczyć nie tylko te klasyczne modele, ale również wiele innych przełomowych urządzeń MSI. Jeżeli nie, to trudno o lepszą okazję, aby dowiedzieć się więcej o ewolucji technologii, która obecnie jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia i wirtualnej rozrywki. Interaktywna wystawa, która odbędzie się 14 czerwca, to idealna okazja do tego!

MSI serdecznie zaprasza do wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Tam, na gigantycznym ekranie o powierzchni 100 metrów kwadratowych, będzie można spojrzeć wstecz na 20 lat historii laptopów firmy i jej technologicznych osiągnięć. Ale to dopiero początek atrakcji! Na odwiedzających czekać będzie również wystawa najważniejszych laptopów MSI, gdzie w specjalnej strefie doświadczeń będzie można odkryć tajemnice ich wnętrza. Eksperci będą na miejscu, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania!

Będzie również okazja, aby zanurzyć się w profesjonalnym gamingu i przetestować najnowocześniejsze laptopy i urządzenia gamingowe, w tym handheld Claw. Można będzie wycisnąć z nich wszystko, co najlepsze, testując najbardziej wymagające gry. A może wolisz przyjrzeć się najnowszym osiągnięciom technologicznym, takim jak laptopy z procesorami 14. generacji i kartami graficznymi NVIDIA RTX 40 lub notebooki, które ważą mniej niż torebka cukru?

Przygotuj się również na emocjonujące konkursy i wyzwania z atrakcyjnymi nagrodami. Można wygrać okolicznościowe pamiątki, które sprawią, że ten dzień na długo zapadnie w pamięć. Bo to nie tylko wydarzenie - to podróż przez czas, która otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości!

Brzmi intrygująco? W takim razie warto dodać, że liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo mają osoby, które dokonają rejestracji na stronie wydarzenia. Wejście jest bezpłatne.

