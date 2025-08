Szef OpenAI jasno o ChatGPT. GPT-5 i wiele nowości, ale też pewne problemy

Szef OpenAI zapowiada nowości w ChatGPT. Informuje też, dlaczego chatbot może dziś działać nieco gorzej, niż zwykle.

Już od jakiegoś czasu wyczekujemy najnowszego modelu językowego GPT-5. Pojawi się w popularnym chatbocie ChatGPT. Przyniesie usprawnienia, choć z pewnym opóźnieniem. Dotychczas spodziewaliśmy się premiery nowości już na początku sierpnia. Teraz głos zabrał Sam Altman z OpenAI. Zapowiada się gorąca końcówka roku.

Sam Altman mówi o przyszłości ChatGPT

Sam Altman to CEO firmy OpenAI, odpowiedzialnej za stworzenie ChatGPT. Opublikował wiele mówiący wpis na platformie X.com. Dowiadujemy się z niego, że w nadchodzącej przyszłości OpenAI zaprezentuje sporo nowości. Poza nowym modelem językowym GPT-5 i nowymi funkcjami ChatGPT, amerykańska firma zaprezentuje też zupełnie nowe produkty.

Większość źródeł do niedawna donosiła, że nowy model językowy w ChatGPT pojawi się na początku sierpnia. Sam Altman poinformował natomiast o nowościach w ciągu “następnych kilku miesięcy”. Możliwe zatem, że opóźnienia są spore, a na nowość musimy jeszcze poczekać. Data premiery GPT-5 nie została jednak jeszcze oficjalnie potwierdzona przez OpenAI.

W czasie oczekiwania na zmiany w ChatGPT, użytkownicy mogą napotkać pewne problemy z działaniem narzędzia. Sam Altman wspomniał o “capacity crunches”, co możemy przetłumaczyć jako “problemy z wydajnością”. Może to dotknąć przede wszystkim użytkowników bez płatnej subskrypcji ChatGPT Plus lub innego planu premium.

Użytkownicy ChatGPT już teraz narzekają na wydajność chatbota

Problemy można zresztą zaobserwować już teraz. Pojawiają się coraz bardziej restrykcyjne limity dotyczące wgrywanych do pamięci ChatGPT plików (dokumentów, obrazów, itp.). Z wpisu Sama Altmana wynika, że jest to związane z pracami OpenAI, które mają na celu dalsze usprawnienie produktu. Część internetowych serwisów jest natomiast zdania, że nie są to tymczasowe problemy, a nowa polityka OpenAI. Wprowadzenie ograniczeń i spowolniona praca niezwykle popularnego ChatGPT miałyby zachęcić użytkowników do wyboru płatnej wersji.

Tymczasem Sam Altman po prostu prosi użytkowników o cierpliwość.

Co dostaniemy wraz z premierą GPT-5?

Choć z pozoru ChatGPT od czasu premiery może wyglądać podobnie, w istocie przeszedł rewolucyjne zmiany. Poza nowymi funkcjami (np. tworzenie grafiki, generowanie napisów na obrazkach) jest coraz “lepszy”. Większe możliwości sztucznej inteligencji wprost wynikają z wprowadzania kolejnych wersji modeli językowych - GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, o1-mini i innych. Nie zawsze nowszy model oznacza większą wydajność dla każdego użytkownika - czasami jest to bowiem bardziej specjalistyczne narzędzie (np. do analizy danych lub kreatywnego myślenia). Aby sprawnie korzystać z ChatGPT warto dziś poznać jego wszystkie funkcje i dostępne w ramach chatbota narzędzia.

Według pogłosek GPT-5 nie będzie rewolucją względem poprzednich modeli językowych. Ma lepiej rozwiązywać zadania matematyczne i sprawniej pisać kod programistyczny. Przełomu najprawdopodobniej jednak nie będzie.

OpenAI ma problem z trenowaniem kolejnych, mocniejszych modeli językowych. Powodem ma być zbyt niska jakość danych wykorzystywanych do takiego szkolenia. Co więcej, z czasem dotychczasowe modele językowe (np. GPT-3.5, GPT-o3) stają się coraz gorsze.

Mimo powyższych problemów, OpenAI stale się rozwija. Przychody firmy w 2025 roku mają przekroczyć 12,7 mld dol. Amerykański gigant planuje przeznaczyć co najmniej 8 mld dol. na dalszy rozwój. Możliwe, że w przyszłym roku OpenAI wejdzie na giełdę. Zastrzyk gotówki pozwoliłby na przyspieszenie prac nad ulepszeniami sztucznej inteligencji.