Premiera karty Radeon RX 9060. Na razie nie kupicie jej w sklepach

AMD wprowadziło do oferty kartę graficzną Radeon RX 9060. Nowy model początkowo jednak będzie dostępny tylko w gotowych komputerach.

Radeon RX 9060 XT to karta graficzna, która spotkała się z dobrymi opiniami testerów – szczególnie wersja z 16 GB pamięci VRAM. Oferuje solidną wydajność, a przy tym jest konkurencyjnie wyceniona, dzięki czemu często polecana jest jako dobra i niedroga karta do grania.

Producent przygotował jednak również słabszy wariant – Radeon RX 9060. Co oferuje?

Radeon RX 9060 – specyfikacja karty graficznej

Radeon RX 9060 został wyposażony w układ graficzny AMD Navi 44 XL, który dysponuje 28 blokami CU, 1792 procesorami strumieniowymi, 28 jednostkami Ray Accelerators oraz 56 jednostkami AI.

Karta oferuje 8 GB pamięci GDDR6 o szerokości magistrali 128-bit i prędkości 18 Gbps, co przekłada się na przepustowość na poziomie 288 GB/s.

Model Radeon RX 9060 XT 16 GB Radeon RX 9060 XT 8 GB Radeon RX 9060 8 GB Układ graficzny Navi 44 XT Navi 44 XT Navi 44 XL Procesory strumieniowe 2048 2048 1792 RT/AI 32/64 32/64 28/56 Pamięć wideo 16 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 320 GB/s 288 GB/s Pobór mocy (zasilanie) 182 W (8-pin) 150 W (8-pin) 132 W (8-pin) Cena ~1700 zł ~1400 zł -

W porównaniu do wersji XT jest to wyraźnie słabsza konfiguracja, ale w zamian otrzymujemy niższy pobór mocy wynoszący 132 W, a do działania karty wymagane jest jedynie podłączenie 8-pinowego przewodu zasilającego.

Wydajność karty Radeon RX 9060

AMD podaje, że Radeon RX 9060 dobrze radzi sobie w grach w rozdzielczości 1080p. Przy okazji podał też kilka przykładowych wyników wydajności (średnia płynność podczas grania w rozdzielczości 1080p na wysokich ustawieniach graficznych):

Assassin's Creed Mirage – 108 FPS

Call of Duty: Black Ops 6 – 98 FPS

DOOM Eternal (RT) – 153 FPS

Dragon Age: The Veilguard – 67 FPS

F1 24 – 188 FPS

Horizon Zero Dawn Remastered – 106 FPS

God of War: Ragnarok – 120 FPS

Resident Evil 4 (RT) – 100 FPS

Warto jednak pamiętać, że karta ma jedynie 8 GB pamięci VRAM, co powoli staje się ograniczeniem w nowych produkcjach. Pod tym względem lepszym wyborem na przyszłość może być Radeon RX 9060 XT z 16 GB VRAM.

Radeon RX 9060 – dostępność i cena

Na razie Radeon RX 9060 jest dostępny tylko w gotowych komputerach od wybranych integratorów sprzętu. Nie można jednak wykluczyć, że z czasem trafi również do sprzedaży detalicznej.

Jeżeli tak się stanie, karta powinna być tańsza od modelu Radeon RX 9060 XT 8 GB (obecnie kosztującego ok. 1400 zł), co mogłoby uczynić ją ciekawą alternatywą dla GeForce RTX 5060 (~1300 zł) i RTX 5050 (~1100 zł).