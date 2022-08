Techland pojawił się na Gamescom 2022 z nie byle jaką zapowiedzią. Nadchodzi pierwsze duże, fabularne rozszerzenie do Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties oficjalnie zapowiedziane

Trudno nie określać nowych informacji na temat Dying Light 2 Stay Human mianem istotnych z punktu widzenia branży gier. W końcu mówimy tutaj o aktualnie jednej z najbardziej popularnych i cenionych rodzimych marek. Zresztą, najbardziej wymowne są z reguły statystyki sprzedaży, a w przypadku Dying Light 2 Stay Human koszty zwróciły się w miesiąc po premierze. Nic dziwnego, że nie brakuje chęci do deklarowanego rozwoju gry.

Zgodnie z pojawiającymi się wzmiankami, Gamescom Opening Night stał się okazją do zaprezentowania światu Bloody Ties, pierwszego fabularnego rozszerzenia. Co przyniesie graczom? Bloody Ties to zmagania, które przez wielu zapewne będą porównywane do starć gladiatorów. Wizja wkroczenia na arenę, bogactwa i chwały będzie tutaj jednak wiązała się z intrygą, w związku z czym główny bohater (a tym samym i gracz) musi liczyć się nie tylko z porcją bardzo brutalnych stać, ale też rozwiązaniem innych problemów.

„Aiden bierze udział w krwawych zawodach, w których walczy się na śmierć i życie. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że walka o sławę to dopiero początek. Zostaje uwikłany w intrygę, u której podstaw leżą żądza władzy i pragnienie zemsty.” - czytamy na oficjalnej stronie internetowej gry

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties - zwiastun

Kiedy premiera dodatku Bloody Ties?

Nie ma zagadek jeśli chodzi o platformy docelowe oraz datę premiery. Bloody Ties to rozszerzenie, które trafi na wszystkie platformy, na jakich pojawił się Dying Light 2 Stay Human, a więc PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

Premierę zaplanowano na 13 października. Decydujący się na skorzystanie z przedsprzedaży otrzymają bonus w postaci pakietu Aristocrat z dodatkowym strojem i bronią.

Źródło: dyinglightgame