Techland bardzo szybko może świętować pierwsze sukcesy Dying Light 2 Stay Human. Gra cieszy się dużym wzięciem i, w ogólnym rozrachunku, całkiem dobrymi opiniami.

Dying Light 2 Stay Human zalicza bardzo udany debiut

Mówiło się, że Dying Light 2 Stay Human to jedna z gorętszych premier, jakie czekają na graczy w pierwszym kwartale tego roku. Można już przyznać, że były to głosy jak najbardziej na miejscu. Nowa gra polskiego studia zadebiutowała 4 lutego i od tego dnia zaczęto mówić o niej jeszcze więcej. Nie tylko w mediach, bo i sami gracze bardzo chętnie decydowali się na zakup.

Jak oficjalnie poinformowano, pierwszy weekend obecności gry na rynku przyniósł 3 miliony graczy chętnych do odwiedzenia świata Dying Light 2 Stay Human i poznania jego licznych atrakcji. To bardzo dobry wynik, aczkolwiek Techland nie skupia się wyłącznie na świętowaniu, bo pracuje nad poprawkami błędów, jakie zgłaszają gracze. Co istotne, łatki pojawiają się naprawdę szybko.

Patch 1.0.6 i gra po angielsku z polskimi napisami

Nie dalej jak wczoraj do gry w wersji PC trafił patch 1.0.6. Przyniósł kilka nowych elementów, a także poprawek. Jedną można uznać za wyczekiwaną, przynajmniej przez część graczy. Twórcy rozwiązali problem, który nie pozwalał ustawić angielskiego dubbingu i polskich napisów.

W przypadku najnowszej łatki dedykowanej konsolom wyróżnić wypada z kolei tryb VRR, który na Xbox Series X pozwoli cieszyć się płynnością ponad 60 klatek na sekundę.

Jak dobry jest Dying Light 2? Z metacritic tego się nie dowiecie

Nie brakowało i nadal nie brakuje komentarzy, że polski dubbing jest tutaj przeciętny. Najwięcej do powiedzenia w tej kwestii mieli Włosi, którzy zorganizowali review bombing na portalu metacritic, ponieważ ich zdaniem brak włoskiego dubbingu to wręcz skandal. Być może porównywalny do pizzy z ananasem lub próby zamówienia cappuccino do obiadu.

Trudno wyciągać tam teraz wnioski odnośnie tego, jak gracze oceniają Dying Light 2 Stay Human. Z jednej strony jest bowiem wiele ocen na zero, a z drugiej sporo dziesiątek wystawianych w ramach kontry. Do tej ostatniej przyłączyli się również nasi rodacy.

Wedle pojedynczych opinii Dying Light 2 Stay Human ma szansę na tytuł gry roku 2022. Może w indywidualnych zestawieniach u kogoś faktycznie znajdzie się na szczycie, ale w ogólnym rozrachunku trudno upatrywać tutaj kandydata do tego miana, do gry mogącej masowo triumfować w branżowych plebiscytach. Wypada chyba zgodzić się ze średnią wyciąganą z recenzji, ta w zależności od platformy to 77-79%.

To już nieco więcej niż w przypadku pierwszej części serii. A można założyć, że wraz z kolejnymi poprawkami Dying Light 2 Stay Human będzie jeszcze nieco lepsze. No i trzeba też brać pod uwagę to, że również w tym przypadku polski producent obiecuje rozwijać grę i dodawać nową zawartość przez kilka lat.

Graliście w Dying Light 2 Stay Human? Jak oceniacie najnowszą produkcję studia Techland?

Źródło: metacritic, Dying Light