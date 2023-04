Nieoficjalne doniesienia okazały się bardzo trafne. W sklepie Epic Games Store udostępniono niezwykle smakowity kąsek dla każdego łowcy promocji.

Dying Light: Enhanced Edition za darmo do pobrania

W zeszłym tygodniu wiele osób bardzo zainteresowały doniesienia, iż jedną z kolejnych darmowych gier od Epic Games Store będzie Dying Light: Enhanced Edition. Opublikował je branżowy insider posługujący się pseudonimem billbil-kun, któremu trzeba oddać, że ponownie się nie pomylił.

Punktualnie o godzinie 17:00 sklep Epic Games Store zaktualizował swoją ofertę promocyjną. Gracze posiadający konto w tym sklepie mogą sięgnąć po strategię z elementami logicznymi zatytułowaną shapez i wspomniane Dying Light: Enhanced Edition. Obydwie gry można przypisywać do swojej biblioteki do 13 kwietnia do godziny 17:00.

Dying Light to jedna z lepszych polskich gier

Premiera Dying Light miała miejsce w 2015 roku. Dying Light: Enhanced Edition wypuszczono natomiast niemal 1,5 roku później. To rozszerzone wydanie, które zawiera liczne poprawki i aktualizacje, a także dodatek The Following. Ten ostatni rozbudował i tak dużą grę o kolejne elementy, w tym niedostępne wcześniej tereny do eksploracji i w pełni modyfikowalne pojazdy typu buggy.

Dodatkowo przygotowano prezent dla odbierających Dying Light na Epic Games Store. To tzw. pakiet powitalny, który zawiera broń Last Hope, młot Alternator, schemat łuku Deadeye’a, skórkę ze szczurzym przebraniem i zestaw ratunkowy.

Techland rozwijał Dying Light przez lata czym zaskarbił sobie sympatię wielu graczy. W 2022 roku pojawiła się kontynuacja - Dying Light 2 Stay Human. Kilka tygodni temu rodzime studio pochwaliło się natomiast informacją, iż sprzedaż gier z tej serii przekroczyła już 30 mln egzemplarzy.

Dying Light zwiastun darmowej wersji

Źródło: Epic Games Store