Dzieci wyrzucają PS4 za okno, bo chcą PS5. To oszustwo

Tiktoker wykorzystał sztuczną inteligencję, by stworzyć atrapę popularnego streamera. Dzięki temu mógł nakłaniać dzieci do robienia niewłaściwych rzeczy, takich jak badanie właściwości aerodynamicznych konsoli PlayStation 4.

Co zrobić, aby zdobyć PlayStation 5? Zasadniczo wypadałoby pójść do pracy i odłożyć kilka groszy. A co zrobić, by zdobyć PS5 za darmo? “Darmowe PS5” brzmi tak pięknie, że to nie może być prawda. I nie jest, co pokazują liczne przykłady. Tiktoker kryjący się za pseudonimem JohnJam11703 wpadł na “genialny” pomysł. Postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję, by skraść tożsamość popularnego streamera.

Wyrzuć PS4 za okno, a dostaniesz PS5 - tak nie działa

Tiktoker kryjący się za pseudonimem JohnJam11703 wpadł na “genialny” pomysł. Postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję, by skraść tożsamość popularnego streamera - Adina Rossa. Nieszczęście polega na tym, że udało mu się wygenerować bardzo wiarygodną kopię. Na tyle autentyczną, że młodsze osoby nie zorientowały się w oszustwie.

Fałszywy Adin Ross zaczął nakłaniać dzieci do robienia niebezpiecznych rzeczy, obiecując w zamian sowitą nagrodę. Jedna z ofiar miała za zadanie wyrzucić PS4 za okno w zamian za nowy telewizor oraz konsolę PS5. Oczywiście w grę nie wchodziła jakakolwiek nagroda.

Najmłodsi widzowie dają się nabrać

Przykładów jest więcej. Kolejne dziecko miało za zadanie zniszczyć coś cennego w swoim domu. Wybór padł na telewizor za 500 dolarów. Tak, to działo się naprawdę.

Jednym z najpopularniejszych klipów jest ten, w którym JohnJam11703 obiecuje widzowi 20 tys. dolarów oraz Dodge’a Challengera SRT Hellcat pod warunkiem, że zrobi dziurę w ścianie. Zdeterminowany nastoletk spytał nawet mamę o zgodę.

Żródło: Kotaku