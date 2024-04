Czy serialowa adaptacja Diablo kiedykolwiek powstanie? Rod Fergusson, który jest odpowiedzialny za rozwój tej marki, daje nam do myślenia - potencjał jest ogromny.

Diablo to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych marek w historii wirtualnej rozrywki, a powszechnie wiadomo, że rozpoznawalne gry lubią niekiedy materializować się w formie serialowej adaptacji. Serial Diablo wśród nowości Netflix może i brzmi teraz niewiarygodnie, ale Rod Fergusson najwyraźniej nie wyklucza takiej opcji.

Menedżer Diablo udzielił wywiadu dla Windows Central, w którym rozmawiano o tym, co czeka legendarną serię. Na pytanie, czy Blizzard widzi potencjał w serialowej adaptacji, Rod Fergusson odpowiada:

“Tak, zdecydowanie myślę, że to może się udać. Jedną z rzeczy, które naprawdę podobały mi się w Diablo jako IP, jest to, że ma bardzo powiązane motywy, ponieważ są to Wysokie Niebiosa kontra Płonące Piekła oraz idea walki Dobra ze Złem. Myślę, że to coś, co można bardzo dobrze przełożyć na coś takiego (na serial - przyp. red.).”

To wspaniała informacja, a wspaniałe informacje są najczęściej ubogie w konkrety. Tak samo jest i tym razem. Szczegółów brak - jest jedynie odważna deklaracja menedżera, który podkreśla, że ogólny pomysł ma potencjał i mógłby zadziałać.

Blizzard ma to coś

Pamiętam doskonale czasy Diablo 2 oraz to, jakie emocje wzbudzały we mnie filmowe przerywniki między poszczególnymi aktami. Blizzard ma piekielnie dobrą smykałkę do tworzenia filmowych przerywników lub po prostu materiałów promujących gry.

Osobiście nie obraziłbym się, gdyby powstał serial Diablo w stylu powyższego nagrania. Takie materiały można oglądać praktycznie bez końca.

