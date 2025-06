Prezent last minute. Dzień Ojca znowu zaskoczył dzieci

Dzień Ojca, a Ty nadal nie masz prezentu dla swojego rodzica? Spokojnie, nie wszystko stracone. Z pomocą przychodzimy my, zachęcając do zwrócenia uwagi na sprzęt, który jest jednocześnie praktyczny i ucieszy każdego tatę.

Komu nie zdarzyło się kupować prezentu na ostatnią chwilę? W tym roku jednak nie musisz iść w kolejną parę skarpetek czy koszulę. Rynek technologiczny pełen jest ciekawych rozwiązań, które nie zrujnują budżetu. Upominek może być praktyczny, nowoczesny i sprawić wiele radości tacie. Wachlarz możliwości jest ogromny; od przydatnych powerbanków po głośniki Blueatooth.

Brakuje energii? Ten problem rozwiąże powerbank

Powerbank ucieszyłby niemal każdego. Jest potrzebny w podróży oraz w sytuacjach awaryjnych. W skrócie; warto mieć go w domu. Modele o pojemności 10 000- 20 000 mAh to złoty środek: wystarczająco mocny, by dać smartfonowi 2–3 pełne doładowania, a przy tym kompaktowy i lekki. Na rynku znajdziemy wiele solidnych propozycji w widełkach cenowych od 70 do 150 zł, które są dostępne od ręki. Tatę ucieszy nie tylko funkcjonalność, ale też fakt, że sprezentowałeś praktyczny gadżet, nawet na ostatnią chwilę.

Spójrz na modele:

powerbank Xiaomi Redmi 18W Fast Charger Power Bank 20000mAh ok. 100 zł

Baseus Adaman Metal 10 000 mAh ok. 90 zł

powerbank TRACER Magni 50000 mAh ok 150 zł

Smartband ucieszy każdego aktywnego ojca

Jeśli Twój tata lubi sport czy zaczyna dbać o zdrowie, świetnym pomysłem może okazać się opaska typu smartband. Oprócz funkcji klasycznego zegarka, gadżet zlicza kroki, kontroluje sen, liczy spalone kalorie, a niektóre modele liczą również tętno w czasie rzeczywistym. Opaski są intuicyjne, a po sparowaniu z telefonem będziemy mieć dostęp do statystyk, które z pomogą kontrolować stan zdrowia i obserwować postępy. Co więcej, nie trzeba martwić się o częste ładowanie, bowiem bateria w sprzętach tego typu może wytrzymać bez ładowania nawet do dwóch tygodni. Przystępna cena, spora funkcjonalność i lekka forma sprawiają, że smart opaska to jedno z najbardziej ciekawych propozycji prezentów na Dzień Ojca.

Przyjrzyj się modelom:

Smart Opaska Xiaomi Mi Smart Band 9 ok. 150 zł

Smartband SAMUSUNG Fit 3 ok. 150 zł

Smartband HUAWEI Band 10 ok. 160 zł

Propozycja dla fanów muzyki

A może Twój tata lubi słuchać muzyki, audiobooków albo radia? W takim razie, idealnym prezentem będzie niewielki głośnik Bluetooth. Sprzęt tego typu jest kompaktowy, zmieści się do kieszeni, a mimo swoich niewielkich gabarytów nie będziemy narzekać na jakość dźwięku. W sklepach jest wiele opcji, które są lekkie, odporne na zachlapania i banalnie proste w obsłudze. Wystarczy sparować z telefonem i gotowe.

Ciekawe propozycje:

głośnik mobilny TRONSMART Mirtune H1 ok. 99 zł

głośnik mobilny JBL GO Essential 2 ok. 160 zł

głośnik mobilny SONY SRS-XB100 ok. 130 zł

Bezprzewodowe słuchawki to dziś jeden z najpraktyczniejszych i najbardziej uniwersalnych prezentów. Szczególnie jeśli szukasz czegoś na ostatnią chwilę, ale chcesz, aby upominek był naprawdę trafiony.Słuchawki przydadzą się do prowadzenia rozmów czy zanurzeniu się w świecie muzyki czy podcastów. Dzięki technologii Bluetooth parowanie ze smartfonem zajmuje kilka sekund, a brak kabli oznacza maksimum swobody – w domu, w samochodzie, na spacerze czy podczas pracy w ogrodzie.

słuchawki nauszne JBL Tune 520BT ok 150 zł

słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Redmi Buds 6 Lite ok. 80 zł

słuchawki dokanałowe PHILIPS TAT1108BK/00 ok. 130 zł

Inteligentne oświetlenie

Choć może się wydawać, że inteligentne oświetlenie to gadżet dla fanów nowinek, smart żarówka to w rzeczywistości zaskakująco przydatny i łatwy w obsłudze prezent. Wystarczy wkręcić ją jak zwykłą żarówkę, połączyć z domowym Wi-Fi i zainstalować darmową aplikację na telefonie, by zyskać zdalną kontrolę nad światłem. Dzięki temu można je włączać i wyłączać z kanapy, ustawić harmonogram, zmieniać jasność, a w wielu modelach także kolor. Modele marek takich jak Xiaomi czy TP-Link kosztują około 40–70 zł, a działają płynnie i są kompatybilne z asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant czy Alexa. Produkty tego typu dostępne są praktycznie w każdym większym elektromarkecie czy zamówić z błyskawiczną dostawą online – sprawdzą się doskonale jako prezent last minute.

Choć technologiczny gadżet może sprawić wiele radości, warto pamiętać, że to nie cena ani funkcje prezentu są najważniejsze. Dzień Ojca to przede wszystkim okazja, by pokazać, że pamiętamy o obecności, wsparciu i codziennych gestach, które często bierzemy za oczywistość.