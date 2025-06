Wiemy, które telefony dostaną Androida 16. Kompletna lista

Wiemy już, które smartfony i tablety otrzymają najnowszego Androida 16. Lista jest naprawdę długa.

Google postanowiło zmienić harmonogram wydawania kolejnych wersji popularnego systemu operacyjnego. W związku z tym Android 16 trafił na pierwsze smartfony i tablety już w połowie tego roku. Wiemy już też, które urządzenia dostaną możliwość aktualizacji. Sprawdź, czy Twój telefon dostanie najnowszego Androida.

Aktualizacja do Android 16

Jako pierwsi możliwość aktualizacji do Androida 16 otrzymali właściciele smartfonów i tabletów Google Pixel. Nic dziwnego, to właśnie ta firma odpowiada w końcu za produkcję urządzeń i oprogramowania. Najnowszy Android 16 pojawił się dla właścicieli Pixeli 6 i nowszych (w tym Pixel Tablet i składany Pixel Fold).

Inne marki przygotowują natomiast własne oprogramowanie w oparciu o Androida 16. Nowy system wraz z nakładką (np. Samsung OneUI, OnePlus OxygenOS) trafi na wiele urządzeń w przyszłości, dokładne daty nie zostały natomiast jeszcze ujawnione.

Lista smartfonów z aktualizacją do Android 16

Google:

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a

Google Pixel 7, 7 Pro, 7a

Google Pixel 8, 8 Pro, 8a

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

iQOO:

iQOO 13

iQOO 12, iQOO 12 Pro

iQOO 11, 11 Pro, 11s

iQOO Z10, Z10x, Z10 Lite

iQOO Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro

iQOO Z9, Z9 Lite, Z9x

iQOO Z9s, Z9s Pro

iQOO Z9 Turbo, Z9 Turbo+, Z9 Turbo Endurance

iQOO Neo 10, Neo 10 Pro, Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9, Neo 9 Pro

iQOO Neo 9S Pro, Neo 9S Pro+

iQOO Pad 5, Pad 5 Pro

iQOO Pad 2, Pad 2 Pro

Motorola:

Motorola Razr 2025, Razr+ 2025, Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60, Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50, Razr 50 Ultra

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60, Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Moto G Power 2025

Motorola Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Motorola Moto G56

Motorola Moto G86, G86 Power, G85

Motorola Moto G75

Motorola Moto G55

ThinkPhone by Motorola

Nothing i CMF by Nothing:

Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Plus

Nothing Phone (3a), Phone (3a) Pro

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone

OnePlus:

OnePlus 13, 13s, 13R, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11, 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4, CE 4 Lit

OnePlus Open

OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3

Oppo:

Oppo Find N5

Oppo Find N3, Find N3 Flip

Oppo Find N2, Find N2 Flip

Oppo Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Ultra

Oppo Find X7, Find X7 Ultra

Oppo Find X6, Find X6 Pro

Oppo Reno 14, Reno 14 Pro

Oppo Reno 13, Reno 13 Pro

Oppo Reno 13F (4G i 5G)

Oppo Reno 12, Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F (4G i 5G)

Oppo Reno 11, Reno 11 Pro

Oppo Reno 11F

Oppo A5 (4G i 5G), A5x (4G i 5G), A5 Pro (4G i 5G), A5 Energy

Oppo F29, F29 Pro

Oppo F27, F27 Pro

Oppo F25 Pro

Oppo K13

Oppo K12, K12x, K12 Plus

Oppo Pad 4 Pro

Oppo Pad 3, Pad 3 Pro

Oppo Pad SE

POCO:

Poco F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Poco X7, X7 Pro

Poco X6, X6 Pro

Poco M7, M7 Pro

Poco M6 (4G i 5G), M6 Plus, M6 Pro (4G i 5G)

Poco C75, C71

Samsung:

Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold SE

Samsung Galaxy Z Fold 6, Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56, A55, A54, A53

Samsung Galaxy A36, A35, A34, A33

Samsung Galaxy A26, A25, A24, A23

Samsung Galaxy A16 (4G i 5G), A15 (4G i 5G), A14 (4G i 5G)

Samsung Galaxy A06 (4G i 5G)

Samsung Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Samsung Galaxy M35, M34, M33

Samsung Galaxy M16, M15

Samsung Galaxy M06, M05

Samsung Galaxy F56, F55, F54

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F16, F15, F14 4G

Samsung Galaxy F06, F05

Samsung Galaxy C55

Samsung Galaxy XCover 7, 7 Pro

Samsung Galaxy Tab A9, A9+

Samsung Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, Active 5

Vivo:

Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro mini, X200 Ultra

Vivo X200s

Vivo X100, X100 Pro, X100 Ultra

Vivo X100s, X100s Pro

Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+

Vivo X90s

Vivo V50, V50e, V50 Lite (4G i 5G)

Vivo V40, V40 Pro, V40 Lite, V40e, V40 SE

Vivo V30, V30 Pro, V30 Lite 4G, V30e, V30 SE

Vivo T4, T4x, T4 Ultra

Vivo T3, T3 Pro, T3 Ultra, T3 Lite

Vivo T3x

Vivo Y400 Pro

Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro, Y300 Pro+

Vivo Y300 GT, Y300t, Y300i

Vivo Y200 4G, Y200+, Y200 Pro

Vivo Y200e, Y200 GT, Y200t, Y200i

Vivo Y39

Vivo Y29 4G, Y29s

Vivo Y19, Y19s Pro

Vivo Pad 5, Pad 5 Pro

Vivo Pad 3, Pad 3 Pro

Vivo Pad SE

Xiaomi: