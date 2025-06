To hit wśród graczy. Pokazali, jak wygląda podróbka procesora

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień o podrabianych procesorach AMD Ryzen 7 9800X3D. Jeden z najpopularniejszych modeli wśród graczy, coraz częściej staje się celem oszustów. Jak wygląda taka podróbka? Jedną z nich zaprezentowała redakcja Gamers Nexus.

Podrabiane podzespoły komputerowe nie są już rzadkością. Oszuści coraz częściej stosują różne triki, by wyłudzić wartościowy sprzęt — demontując z niego drogocenne komponenty lub zastępując całość tańszą imitacją.

Taka praktyka coraz częściej dotyczy procesora AMD Ryzen 7 9800X3D — topowego modelu stworzonego z myślą o najbardziej wymagających graczach. Jakiś czas temu pisaliśmy o fałszywym egzemplarzu Ryzen 7 9800X3D, który trafił w ręce Arisa Mpitziopoulosa z serwisu Hardware Busters. Ryzykujemy sporo, bo chip kosztuje ok. 2300 zł.

Podrobiony procesor AMD Ryzen 7 9800X3D

Na podrobiony procesor Ryzen 7 9800X3D natknęli się również redaktorzy kanału Gamers Nexus. Egzemplarz, który trafił w ich ręce, był trudniejszy do zidentyfikowania — na pierwszy rzut oka niemal nie różnił się od oryginału, więc mniej doświadczeni użytkownicy mogli się tutaj łatwo nabrać. Sprzęt jednak nie chciał działać.

Redaktorzy zauważyli, że oznaczenia na odpromienniku ciepła zostały wygrawerowane inną czcionką niż w oryginale. Różnica jest jednak subtelna i trudno ją dostrzec bez bezpośredniego porównania z autentycznym procesorem.

Po zdjęciu odpromiennika ciepła okazało się, że wewnątrz nie ma żadnych chipletów. Oszuści użyli pustej płytki drukowanej — pozbawionej nawet miejsc na montaż jąder krzemowych — i przymocowali do niej podrobiony odpromiennik.

Jak rozpoznać podrobiony procesor?

Przypadki podrobionych procesorów wciąż należą do rzadkości. Choć w sieci pojawiło się kilka udokumentowanych przykładów, nadal są to incydenty jednostkowe, stanowiące jedynie margines sprzedaży u renomowanych sprzedawców detalicznych. Trudno zatem mówić o zjawisku na masową skalę.

Wiele zależy od poziomu dopracowania danej podróbki, jednak redaktorzy zwracają uwagę na kilka kluczowych szczegółów. Przede wszystkim warto przyjrzeć się rozmieszczeniu elementów SMD wokół odpromiennika ciepła — ich układ może odbiegać od oryginału.

Pomocne może być również zeskanowanie kodu Data Matrix (podobnego do kodu QR) znajdującego się na procesorze. Po odczytaniu powinien pojawić się numer, który musi zgadzać się z numerem seryjnym urządzenia. Dodatkowo warto porównać numer seryjny z opakowania z tym wygrawerowanym na odpromienniku ciepła. Rozbieżność między nimi to sygnał ostrzegawczy.

Kolejnym sposobem na identyfikację podróbki jest sprawdzenie numeru płytki drukowanej. W przypadku oryginalnego Ryzen 7 9800X3D numer ten powinien wynosić 33050. W podrabianych egzemplarzach może się on różnić — w analizowanym przypadku był to 32546, co wskazywałoby na jednostkę Ryzen 7 7700.