FIFA 23 doczekała się debiutu na PC i konsolach. Wedle zapewnień EA gracze otrzymują najbardziej innowacyjną produkcję z całej serii.

Premiera gry FIFA 23

Mało jest, zwłaszcza w ostatnich czasach, tak punktualnych wydawców i marek. Gdy branża boryka się z licznymi opóźnieniami, FIFA 23, podobnie jak poprzedniczki, zostaje udostępniona zgodnie z wcześniejszymi założeniami i planami. Po grę mogą sięgać posiadacze PC (warto sprawdzić wymagania sprzętowe) oraz konsol PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Nintendo Switch.

„Dzięki FIFA 23 dostarczamy fanom na całym świecie najbardziej wciągające, autentyczne doświadczenia piłkarskie, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tytule EA SPORTS FIFA. Dzięki wprowadzeniu do gry klubów kobiecych, naszych najnowszych innowacji technologicznych na czele z HyperMotion2 i niezrównanej autentyczności we współpracy z ponad 300 partnerami ze świata futbolu, ten najnowszy tytuł zawiera w sobie potęgę piłki nożnej, która łączy zawodników, ligi, drużyny i talenty z całego świata dzięki naszej wspólnej pasji do tego sportu.” - Nick Wlodyka, SVP, GM EA SPORTS FC

Wersja PC tym razem nie dostaje

W zeszłym roku sporo było kontrowersji związanych z tym, iż technologię HyperMotion, a tym samym najwyższą jakość zarezerwowano dla konsol nowej generacji. W przypadku FIFA 23 posiadacze PC nie są dyskryminowani, również otrzymują to, co najlepsze.

HyperMotion 2 to rozwinięcie znanej już technologii. EA deklaruje, że postępy pozwoliły na wprowadzenie ponad 6000 wiernych animacji piłkarskich zwiększających realizm całej rozgrywki oraz jej otoczki. Przygotowując to wszystko rejestrowano dane z dwóch rozegranych w całości meczów zawodowych drużyn (męskiego i żeńskiego) oraz pięciu sesji treningowych.

FIFA 23. Co nowego?

HyperMotion 2 to nie jedyna nowość, którą chwali się EA. Spora część z nich była omawiana na przestrzeni ostatnich tygodni. Wprowadzono funkcję cross-play (dla graczy na tej samej generacji platform), nowe mechanizmy przyspieszenia, dryblingu i uderzenia piłki, które powinny być odczuwalne już przy pierwszym kontakcie z nową grą, a także odświeżone stałe fragmenty gry, bardziej realistyczne zachowania bramkarzy i nowe reakcje obrońców (między innymi mocne wślizgi i niedostępne wcześniej sposoby blokowania piłki).

Postarano się również o większą porcję kobiecej piłki nożnej, poza reprezentacjami można spodziewać się również żeńskich drużyn klubowych. Łącznie FIFA 23 przynosi ponad 19 000 zawodników z ponad 700 drużyn, którzy przystąpią do rywalizacji na ponad 100 stadionach, w ponad 30 ligach.

Jak zawsze nie brakuje licencji na najważniejsze rozgrywki, w tym LaLiga Santander, Premier League i Bundesligę, a także UEFA Champions League, UEFA Europa League i UEFA Europa Conference League. Będzie można także rozegrać mistrzostwa świata FIFA World Cup Qatar 2022 oraz FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023.

Nie brakuje też mniejszych i większych zmian w najważniejszych trybach. Wiele mówiono w tym kontekście na temat Kariery, o czym pisaliśmy wcześniej. Kilka dni temu ogłoszono ciekawostkę, iż dzięki współpracy z Warner Bros. Interactive Entertainment pojawi się serialowy Ted Lasso i AFC Richmond.

Dlaczego to ostatnia FIFA?

Na koniec przypomnijmy, iż EA nie porozumiało się z organizacją FIFA co do przedłużenia licencji na tę markę. Nie znaczy to jednak, że zamierza rezygnować z dochodowego biznesu. Już jakiś czas temu ogłoszono, że od przyszłego roku będzie wydawać gry pod szyldem EA SPORTS FC.

Źródło: EA SPORTS FIFA