FIFA 23 ma przynieść sporo nowości. Jak się okazuje, jedną z ciekawostek będzie Ted Lasso i drużyna AFC Richmond.

Ciekawa współpraca EA i Warner Bros. Interactive Entertainment

O serii FIFA można powiedzieć wiele, ale z pewnością nikt nie zarzuci EA braku odpowiedniego, a już z pewnością bardzo skutecznego,marketingu. FIFA 23 podobnie jak poprzednie odsłony pozwoli pokierować wieloma licencjonowanymi drużynami, a także znanymi z prawdziwego świata piłkarzami i menadżerami. Teraz dowiadujemy się, że do tego ostatniego grona dołączy Ted Lasso, bohater jednego z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych seriali Apple TV.

Swojego wizerunku użyczy tutaj Jason Sudeikis. Gracze będą mogli wcielić się w Teda Lasso w trybie kariery i pokierować klubem AFC Richmond (lub innym). Podobnie zadziała to w tym trybie w drugą stronę, AFC Richmond da się przejąć w roli dowolnego menadżera (w wybranej przez siebie lidze).

„Jestem naprawdę szczęśliwy i głęboko wdzięczny, że w mojej dotychczasowej karierze przeżyłem tak wiele wyjątkowych chwil, a to doświadczenie zaliczam do grona najlepszych z nich. Jako wieloletni fan EA SPORTS FIFA, uważam, że włączenie Teda Lasso i całego składu AFC Richmond do najnowszej wersji gry to naprawdę spełnienie marzeń moich i reszty chłopaków. Razem z całą obsadą i ekipą produkcyjną, pracujemy serialem naprawdę ciężko i jesteśmy zaszczyceni, że trafia on do tak wielu osób. Nie możemy się doczekać, kiedy nasi fani będą mieli okazję zagrać z, wcielić się, a nawet zagrać przeciwko swoim ulubionym postaciom z AFC Richmond.” - Jason Sudeikis

Ted Lasso, AFC Richmond i nie tylko w FIFA 23

Jeśli chodzi o AFC Richmond, klub pojawi się w wielu trybach, poza karierą także w szybkim meczu, meczach towarzyskich online i w sezonie online. Dodatkowo wiele przedmiotów związanych z AFC Richmond (np. stroje, koszulki, przedmioty dla menadżerów) będą dostępne do odblokowania w FIFA Ultimate Team i Pro Clubs.

Ted Lasso nie będzie jedyną znaną fanom serialu twarzą. W składzie AFC Richmond znajdą się między innymi Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya i Dani Rojas. Co więcej, w FIFA 23 pojawi się również stadion Nelson Road.

„W krótkim czasie i z niewielkim doświadczeniem, serial Ted Lasso stał się kulturowym fenomenem, ożywiając pasję do piłki nożnej i wiarę w sport milionów fanów na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani, że możemy powitać zarówno Teda, jak i AFC Richmond w FIFA 23.” - David Jackson, EA SPORTS FIFA

Kiedy premiera FIFA 23?

Do premiery gry FIFA 23 pozostało naprawdę niewiele czasu, trafi na rynek 30 września. Lista platform docelowych jest obszerna, obejmuje PC (pisaliśmy o wymaganiach sprzętowych), a także konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Nintendo Switch.

Warto jednak pamiętać, że nie na każdym sprzęcie oprawa będzie równie dobra. Na najwięcej (w tym technologię HyperMotion 2) mogą liczyć posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC. To pozytywna zmiana, bo w zeszłym roku preferujący komputery musieli pogodzić się z brakiem niektórych nowości.

Źródło: EA SPORTS FIFA