Tropico 5 za darmo na Epic Games Store

Jak wyraźnie sugeruje tytuł, Tropico 5 to piąta z głównych odsłon tej serii strategii ekonomicznych, która często określana jest też mianem „symulatora dyktatora”. Zadaniem gracza jest tutaj zbudowanie potęgi państwa i to na przestrzeni dziejów. Zadań jest wiele, eksploracja i budowanie, rozwój przemysłu czy handel, a dodatkowo trzeba też mieć na uwadze działania czysto polityczne. Można bawić się w pojedynkę lub w rywalizacji wieloosobowej dla maksymalnie 4 osób.

Zaglądając na metacritic da się zauważyć, że średnia ocen Tropico 5 sięgnęła 75% wśród recenzentów, a także 70% wśród graczy. Gra dostępna jest za darmo do jutra do godziny 17:00.

Kolejne prezenty nadciągają

Jak do tej pory Epic Games Store udostępnił Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines. Jesteśmy jednak dopiero w okolicach połowy całej akcji.

Łącznie podczas świątecznej wyprzedaży dostaniemy aż 15 darmowych gier. Nieoficjalne informacje krążące w sieci jak do tej pory sprawdzają się w 100%. Wedle nich czekają nas kolejno jeszcze oferty na:

Inside

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

