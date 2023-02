Chcesz założyć firmę? Teraz będzie się to wiązało z jedną dodatkową czynnością. Musisz sobie mianowicie założyć skrzynkę na e-Doręczenia. Tłumaczymy po co i jak to zrobić.

Od 1 lutego 2023 roku osoby zakładające firmę mają nowy obowiązek. Muszą założyć adres, który pozwoli obsługiwać e-Doręczenia. Podpowiadamy, jak to zrobić i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi.

To już na czas e-Doręczenia

Po wielu opóźnieniach e-Doręczenia stały się ostatecznie wymogiem dla nowych przedsiębiorców. Każdy, kto po 1 lutego 2023 roku będzie chciał dokonać wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), będzie musiał dołączyć do niego adres e-mail właśnie na potrzeby e-Doręczeń.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Na szczęście założenie takiego adresu nie stanowi najmniejszego problemu. W tym celu wystarczy skorzystać z rządowego narzędzia dostępnego w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej:

Po przejściu na tę stronę, kliknij duży niebieski przycisk, a następnie zaznacz, że potrzebujesz adresu „Dla przedsiębiorcy”. W kolejnym kroku wciśnij przycisk „Załatw online” i wypełnij wniosek, a następnie podpisz go za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego lub pieczęci elektronicznej.

Gdy adres zostanie ci już przyznany, możesz przejść do swojej „skrzynki doręczeń elektronicznych” dostępnej pod adresem edoreczenia.gov.pl. Z tego miejsca możesz zarówno odbierać, jak i wysyłać wiadomości.

Czym są e-Doręczenia i po co z nich korzystać?

Niestety jak to w przypadku tego typu obowiązków, najpierw trzeba takie konto założyć, później można zacząć zastanawiać się, czy to w ogóle do czegoś się przyda. Otóż, okazuje się, że… tak. System e-Doręczeń powstał po to, by usprawnić i ujednolicić komunikację firm z e-administracją.

Najważniejsza informacja jest taka, że korespondencja wykonana przez e-Doręczenia będzie prawnie tak samo respektowana jak listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Z powodzeniem można wykorzystać ten system do wymiany wiadomości z podmiotami rządowymi, ZUS-em, KRUS-em i NFZ-em.

