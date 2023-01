Sekretarz stanu w KPRM zapowiedział bardzo istotne zmiany związane z aplikacją mObywatel. Jeśli pomysły zostaną wdrożone, w najbliższej przyszłości będzie ona w pełni zastępować dowód osobisty.

Aplikacja zamiast dowodu osobistego. Wszędzie

Wiele osób przekonało się już do aplikacji mObywatel, można powiedzieć, że ma ona milionowe grono sympatyków (co oczywiście nie znaczy, że nie brakuje podchodzących do niej sceptycznie). Zanosi się na to, że ten cyfrowy portfel na dokumenty będzie miał jeszcze szerszą funkcjonalność.

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, zapowiedział zrównanie dokumentów cyfrowych, które przechowywane są w aplikacji, z tymi tradycyjnymi, noszonymi zazwyczaj w portfelu. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, to wszędzie (za wyjątkiem przejść granicznych), można będzie załatwić sprawę wyłącznie telefonem z aplikacją mObywatel.

„W każdym urzędzie, w każdym banku, w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać swój dowód tożsamości, będziemy mogli posłużyć się aplikacją mObywatel. [...] Myślę, że uda nam się wejść do parlamentu z tym projektem w drugim kwartale tego roku. Liczę na szybkie uchwalenie. Raczej ten projekt nie powinien budzić żadnych emocji pomiędzy parlamentarzystami.”

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel

Nie można jeszcze twierdzić, że klamka zapadła, ale projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który w końcu trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów, wydaje się mieć spore szanse na pozytywne przejście sejmowego głosownia. Jeśli tak się stanie, to nowe przepisy powinny szybko wejść w życie, możliwe, że w połowie tego roku.

Czy będzie to istotna zmiana? Aktualnie mObywatel pozwala już na naprawdę sporo. Aplikacja jest respektowana między innymi w służbie zdrowia, aptekach, sklepach, na poczcie czy podczas policyjnej kontroli drogowej, a nawet na wyborach. Są jednak także miejsca, gdzie bez tradycyjnego dowodu niczego nie załatwimy. Chociażby w bankach, u notariusza, w sądzie czy u operatora komórkowego. Wyjątkiem pozostaną próby przekraczania granicy, gdzie niezmiennie potrzebny będzie fizyczny dowód osobisty.

Źródło: pap, gov