Od pewnego czasu istnieje już możliwość założenia działalności gospodarczej przez Internet. Plany zakładają jednak pójście z cyfryzacją o krok dalej i uniemożliwienie rejestracji firmy w inny sposób.

Rejestracja firmy online stanie się niebawem jedyną opcją

Do konsultacji trafił projekt ustawy, w którym proponuje się umożliwienie założenia firmy wyłącznie przez Internet. Równocześnie rozszerzony ma zostać zakres informacji udostępnianych poprzez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Wszystko to, by uprosić cały proces rejestracyjny i zrezygnować z przestarzałej formy papierowej, ale też by uczynić z CEIDG jedno miejsce, w którym znajdą się wszystkie informacje o spółkach cywilnych.

To trochę potrwa, ale warto zaczekać

W omówieniu możemy przeczytać, że jest to „oczekiwane następstwo postępującej elektronizacji usług publicznych”. Równocześnie odnajdujemy zapewnienie, że „planowane jest rozłożenie procesu […] w czasie”, ze względu na świadomość braku kompetencji cyfrowych wśród części przedsiębiorców.

Prawdopodobnie projekt zostanie przyjęty jeszcze przed końcem tego roku, ale w pełnym wymiarze ma zacząć obowiązywać dopiero za kilka lat. Jednym z realnych terminów jest rok 2026, w którym wejdzie też w życie obowiązek posiadania przez przedsiębiorców adresu do elektronicznych doręczeń.

Na tego typu zmianach zyskać mają wszystkie zainteresowane strony. Procesy związane z rejestracją firmy i wymianą informacji przez CEIDG mają zostać zoptymalizowane, a sam rejestr będzie mógł zostać efektywnie zintegrowany z innymi systemami informatycznymi.

Źródło: PAP, Rzeczpospolita