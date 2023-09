"Nowa FIFA" zadebiutowała właśnie na największych platformach. EA Sports przypomina graczom o tym fakcie, publikując premierowy zwiastun.

Premiera EA Sports FC 24 za nami. Tytuł jest już dostępny na pecetach, PlayStation 5, PlayStation 4, Xboksie Series X/S, Xboksie One i Nintendo Switch w polskiej wersji językowej. Rodzimą wersję opatrzono komentarzem sportowym Tomasza Smokowskiego oraz Jacka Laskowskiego. Poniżej zobaczycie premierowy trailer.

– Dzisiaj nadszedł przełomowy moment, w którym zapraszamy fanów z całego świata, aby dołączyli do klubu EA Sports FC. Innowacyjność leżąca u podstaw rozwoju FC 24, w połączeniu z przywiązaniem do autentyczności, zapewnia niezrównane wrażenia piłkarskie, które są kompletne, realistyczne, a przede wszystkim tworzą społeczność, w której centrum znajdują się nasi fani – powiedział Nick Wlodyka, SVP & GM of EA Sports FC.

W tytule gości ponad 19 000 zawodników, 700 drużyn i 30 lig – w tym Premier League, LaLiga EA Sports i Liga Mistrzów UEFA mężczyzn i kobiet. Nie zabrakło też wszystkich piłkarzy i drużyn z PKO BP Ekstraklasy oraz reprezentacji.

Technologie w EA Sports FC 24

Producent chwali się zastosowaniem kilku rozwiązań technologicznych w grze. To między innymi HyperMotionV, czyli ulepszona wersja tego, co było w FIF-ie. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu danych wolumetrycznych z ponad 180 meczów celem odwzorowania płynności prawdziwej gry. Z kolei System Stylów Gry, bazujący na rzeczywistych danych statystycznych, odwzorowuje unikalne umiejętności piłkarzy.

W ramach wczesnego dostępu EA Sports FC 24 sprawdziło 6,8 miliona graczy, co stanowi najlepszy wynik w historii nowo-starej serii.

źródło: materiały prasowe