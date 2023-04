Seria FIFA przeszła w inne ręce, ale jej dotychczasowi twórcy nie składają broni. Już niebawem zaprezentują grę EA Sports FC i zabierają się do tego na poważnie.

EA Sports FC – oficjalna zapowiedź gry, która zastąpi serię FIFA

FIFA 23 była ostatnią odsłoną serii przygotowaną przez EA Sports. Gry FIFA 24 prawdopodobnie nie będzie, a FIFA 25 zostanie wyprodukowana już przez kogoś innego – pod nadzorem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. „Elektronicy” nie zamierzają jednak zrezygnować z cyfrowego futbolu. W przyszłym roku zaserwują nam pierwszą część swojej nowej serii: EA Sports FC.

Twórcy są świadomi tego, że fani gier piłkarskich kojarzą markę FIFA i „nauczenie” ich nowej identyfikacji nie będzie prostym zadaniem. Zamierzają jednak spróbować, czego efektem będą reklamy podczas meczów najważniejszych lig na świecie (między innymi Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 i… PKO BP Ekstraklasa).

„Przyszłość futbolu od EA Sports”

„EA Sports FC stanie się przyszłością futbolu od EA Sports” – zapowiada Cam Weber stojący na czele projektu. Tłumaczy, że nowa, niezależna platforma daje pole do tego, by „wprowadzać innowacje i udoskonalać to co już stworzyliśmy”.

„Pragniemy znacząco reinwestować w ten sport i jesteśmy podekscytowani współpracą z dużą i stale rosnącą liczbą partnerów, dzięki czemu będziemy mogli dostarczyć jeszcze więcej autentyczności i realizmu i dać radość, inkluzywność, autentyczność naszej globalnej społeczności” – dodaje Weber.

Twórcy wyjaśniają, że po grze EA Sports FC można spodziewać się też wszystkiego tego, za co kochaliśmy serię FIFA. Mechanika rozgrywki będzie podobna i podobna będzie też zawartość – będą rozmaite tryby (w tym Ultimate Team, kariera, turnieje i VOLTA). Już teraz udało się uzyskać licencje na ponad 19 tys. piłkarzy, przeszło 700 zespołów z 30 lig i więcej niż 100 stadionów.

Więcej o grze EA Sports FC usłyszymy latem

Na razie mamy te zapowiedzi i nowe logo. Konkretne szczegóły na temat gry EA Sports FC mają natomiast paść latem tego roku. Prezentacja tego tytułu została zapowiedziana na lipiec. Jak mówi Weber, „po niemal 30 latach tworzenia przełomowych gier piłkarskich, wkrótce zaczniemy nową, ekscytującą erę!”.

