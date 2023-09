Wargaming informuje o rozpoczęciu współpracy z pięciokrotną mistrzynią świata UFC wagi słomkowej i pierwszą polką w tej federacji – Joanną Jędrzejczyk. A to szczegóły.

Joanna Jędrzejczyk to pierwsza reprezentantka Polski, która wspięła się na szczyt światowego MMA. Twórcy World of Tanks Blitz poinformowali, że mistrzyni UFC została ambasadorką gry. Tym samym to pierwsza kobieta i pierwsza Polka, która obejmuje taką rolę.

- Jestem podekscytowana współpracą z zespołem World of Tanks Blitz, ponieważ gra reprezentuje to, co cenię w nich najbardziej: jest szybka, pełna akcji i dostępna dla każdego - powiedziała Joanna Jędrzejczyk. - Wierzę, że granie to wspaniałe hobby dla wszystkich. Chcę być wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń, udowadniając, że nie trzeba dokonywać wyboru między graniem a samorealizacją. Bądź odpowiedzialny, baw się dobrze i walcz odważnie!

Nowe czołgi średnie w World of Tanks Blitz

W ramach współpracy z "JJ" do gry trafia sześć nowych maszyn bojowych. Oto one:

DS. PZNINZ (Poziom V)

BUGI (Poziom VI)

CS-44 (Poziom VII)

CS-53 (Poziom VIII)

CS-59 (Poziom IX)

CS-63 (Poziom r X)

Pojazdy te stanowią dopełnienie polskiej linii dostępnej w World of Tanks Blitz. Ponadto gracze na całym świecie, którzy między 28 września a 12 października rozegrają przynajmniej jedną potyczkę dowolnym polskim czołgiem, otrzymają na stałe portret B.U.G.I Woman.

- Osiągnięcia Joanny na zawsze zapiszą się w historii sportu i jesteśmy dumni, że możemy współpracować z nią przy tej kampanii - mówi Alina Filipiuk, Brand Manager World of Tanks Blitz.

