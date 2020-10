Nie brakuje dobrych produkcji anime na Netflix, ale dotąd nie doczekaliśmy się oryginalnego, japońskiego projektu. Wkrótce się to zmieni, za sprawą tajemniczego Eden.

Eden – tak brzmi tytuł pierwszego oryginalne anime Netflix produkcji japońskiej. Zanim powiemy ci o nim trochę więcej, zerknij na opublikowany przez wydawcę teaser…

Zobacz pierwszy zwiastun Eden – oryginalnego anime Netflix:

Pierwsze japońskie anime Netfliksa zabierze nas w podróż do odległej przyszłości. Przedstawi opowieść osadzoną w świecie bez ludzi – metropolii zwanej Eden 3. Koncepcję opracował Toshihiro Kawamoto (a więc jeden z ojców Cowboya Bebopa), a reżyserem jest Yasuhiro Irie (odpowiedzialny wcześniej choćby za Stalowego alchemika: Misję braci).

Fabuła kręci się wokół tajemniczej Sary – ludzkiego dziecka, które z niewyjaśnionych powodów pojawiło się w metropolii zamieszkiwanej dotąd wyłącznie przez roboty. Co więcej – roboty wrogo nastawione do ludzi, co oznacza, że dziewczynkę trzeba będzie ukrywać przed ich wzrokiem. Jaka tajemnica kryje się za jej pojawieniem się w Eden 3?

Kiedy premiera Eden na netflix? Nie tak prędko

Jeśli jesteś ciekawy odpowiedzi, to… uzbrój się w cierpliwość, bo na premierę przyjdzie ci jeszcze trochę poczekać. Jeżeli obejrzałeś ten pierwszy teaser do końca, to wiesz, że Eden zadebiutuje na Netflix dopiero w maju 2021 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że warto czekać. No właśnie – czekasz?

