Prime Matter to nowe wydawnictwo działające pod parasolem Koch Media. Obok PayDay 3, Final Form. King’s Bounty II i nowego Painkillera, jednym z jego największych projektów będzie Echoes of the End.

Echoes of the End – wciągająca opowieść i Unreal Engine 5

Echoes of the End to trzecioosobowa przygodówka powstająca w islandzkim studiu Myrkur Games. W grze trafimy do unikalnego świata fantasy i wcielimy się w Ryn – doświadczoną wojowniczkę obdarzoną zdolnością manipulowania materią i niszczenia jej.

Twórcy obiecują wciągającą opowieść o poszukiwaniu celu, emocjonującą rozgrywkę po brzegi wypełnioną akcją, a zarazem dającą wykazać się naszym szarym komórkom oraz przepiękną oprawę wizualną. Wypada w tym miejscu podkreślić, że bazą dla projektu jest silnik Unreal Engine 5.

Zabawa dla jednego gracza. Ale nie wiemy, kiedy się rozpocznie

Gra zaoferuje wyłącznie kampanię dla jednego gracza i będzie dostępna zarówno na pecetach, jak i konsolach, choć nie ujawniono jeszcze, o jakie konkretnie urządzenia chodzi. Nie znamy także daty premiery.

Źródło: Prime Matter, Koch Media