Są tu jacyś fani Hitchcocka i klimatycznych przygodówek? Jeśli jesteś jednym z nich, to czytaj dalej, a przede wszystkim zapamiętaj ten tytuł: Alfred Hitchcock - Vertigo.

Alfred Hitchcock - Vertigo powraca jako gra

Vertigo z 1958 roku (w Polsce znany jako Zawrót głowy) to jeden z klasyków kina. Psychologiczny thriller w reżyserii Alfreda Hitchcocka wielu zachwyca i wielu też inspiruje. Wśród nich znajduje się ekipa Pendulo, która postanowiła tę produkcję na swój sposób zegranizować. Podczas rozgrywki poczujemy jednak także ducha Rebeki, Psychozy czy Urzeczonej.

Ludzie z Pendulo to nie amatorzy. Mają na swoim koncie kilka kryminalnych przygodówek, o których nie było może przesadnie głośno, ale ci, którzy dali im szansę, rzadko kiedy żałowali. To między innymi The Next Big Thing z 2011 roku, wydane rok później Yesterday czy wreszcie Blacksad: Under the Skin sprzed dwóch lat.

Zobacz najnowszy zwiastun Alfred Hitchcock - Vertigo:

Premiera gry Alfred Hitchcock - Vertigo jeszcze w tym roku

Jak na razie wszystko wskazuje na to, że Alfred Hitchcock - Vertigo (bo tak brzmi tytuł nadchodzącej przygodówki) będzie równie udaną produkcją. O tym, czy rzeczywiście tak jest, przekonamy się pod koniec tego roku, kiedy gra zadebiutuje na rynku w wersjach przeznaczonych na pecety oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

W grze Alfred Hitchcock - Vertigo poznamy historię Eda, mającego za sobą poważny wypadek samochodowy. Jemu nic się nie stało, ale w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęły jego pasażerki: żona i córka. Gdzie są i co naprawdę się wtedy wydarzyło? Nie wiem jak ty, ale ja już nie mogę się doczekać.

Źródło: IGN, Steam, ScreenRant, PlayStation LifeStyle