Edifier MP230 przypomina radioodbiorniki sprzed pół wieku. To jednak pełnoprawny, nowoczesny głośnik bezprzewodowy, z nagrodą za innowacyjność.

Edifier MP230 – głośnik Bluetooth w stylu retro

Wiele osób ma problem z estetyką współczesnych urządzeń. Albo wyglądają odpustowo i świecą się jak lampki na choince, albo też są nudnymi, nijakimi bryłami łudząco podobnym do swych sióstr. Od czasu do czasu producenci jednak przypominają sobie, że „kiedyś to były czasy” i próbują nam przywrócić ich cząstkę, nie zapominając jednak przy tym o technologicznym dorobku osiągniętym od tamtych lat. Jednym z owoców takiego podejścia jest właśnie Edifier MP230.

Pokaż co masz w środku

Nawet jeśli nie technologicznym cudeńkiem, to Edifier MP230 zdecydowanie jest nowoczesnym głośnikiem bezprzewodowym. Wzmacniacz klasy D i dwa pełnozakresowe przetworniki w formacie 48 mm powinny zapewnić bogate brzmienie, a towarzyszące im pasywne radiatory zadbają o basy. Możesz słuchać muzyki, przesyłając ją przez Bluetooth 5.0, albo też dostarczyć ją na karcie microSD. Dla zwolenników tradycyjnych połączeń jest natomiast wejście AUX. W środku znalazło się również miejsce dla całkiem pojemnego akumulatora, dzięki któremu osiągnięto 16-godzinny czas pracy (pewien popularny profesor mógłby wręcz stwierdzić, że idealny).

To, że od głośnika wymagamy dobrego dźwięku, jest raczej oczywiste. Edifier MP230 stanowi jednak dowód na to, że jak najbardziej możemy też oczekiwać nienagannej estetyki. Ten konkretny model powinien trafić w gusta miłośników klimatu retro i klasycznych radioodbiorników. A że obudowa nie tylko wygląda na drewnianą, lecz faktycznie taka jest, to i redukuje efekt rezonansu, co pozwala mi dopisać kolejny plus na liście.

Edifier MP230 z nagrodą na CES 2022. Ile kosztuje?

Zresztą głośnik zdążył już co poniektórych zachwycić, na dowód czego ci poniektórzy przyznali mu nagrodę „Innovation Award” przy okazji targów CES 2022, które wystartują na początku stycznia. Przyszłoroczna edycja wielkiego święta elektroniki użytkowej zapowiada się wyśmienicie – pamiętaj więc, by wpadać do nas regularnie, bo znajdziesz tu wiele publikacji na temat technologicznych nowości.

Wracając jednak do głośnika, to jego sprzedaż już wystartowała, choć jeszcze nie w Polsce. Z jego zakupem możesz więc mieć na razie kłopot, ale przynajmniej znamy cenę. Ta wynosi niespełna 100 dolarów, co należy oczekiwać, że w naszym kraju zapłacimy za niego jakieś 500-600 złotych. Zamierzasz zapolować?

Źródło: TechPowerUp, Edifier