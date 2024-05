Jako naczelni propagatorzy nowych technologii i tym razem sięgniemy po nie, proponując prezentownik na Dzień Matki. Wiedzą, jak wyjątkowe to święto i dla jak wyjątkowych kobiet podarków poszukujemy, kierujemy nasze oczy nie tylko ku praktyczności, ale i celebrowaniu kobiecości.

Płatna współpraca z marką Dreame

Doskonale zdajemy sobie sprawę z wizerunku matki-Polki jako kobiety, która jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim i nad absolutnie wszystkim zapanować. Która pracuje na cały etat, a w ramach drugiego dba nie tylko o ognisko domowe, ale też dom w sensie dosłownym. Nie zamierzamy z tymi supermocami Mam dyskutować. Ale jednocześnie apelujemy – pamiętajcie, że prezent praktyczny dla tej superbohaterki nie musi oznaczać sprzętów do sprzątania czy gotowania! Wręcz przeciwnie. Sprawmy nim, że obdarowywana Mama poczuje się wyjątkowo, pięknie, kobieco. Nie tylko w Dniu Matki, ale i każdym kolejnym.

W poszukiwaniu prezentu spełniającego te kryteria sięgnęliśmy do oferty marki, która już niejednokrotnie pojawiała się i była doceniana na łamach naszego serwisu. Mowa o marce Dreame, która znana jest przede wszystkim z zaawansowanych technologicznie odkurzaczy i urządzeń do sprzątania. Jednak w swojej ofercie posiada również linię produktów Beauty, które łączą nowoczesne technologie z dbałością o pielęgnację. Produkty te są eleganckie, funkcjonalne i stworzone z myślą o komforcie użytkowania, co czyni je idealnym wyborem na prezent dla naszych Mam.

Czas jako najcenniejszy podarunek

W dzisiejszym zabieganym świecie czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Dla wielu Mam, które balansują między pracą, obowiązkami domowymi a opieką nad dziećmi, znalezienie chwili dla siebie bywa trudne. Urządzenia do stylizacji włosów od Dreame stanowią odpowiedź na to wyzwanie, ułatwiając i skracając codzienną pielęgnację. To coś więcej niż tylko praktyczny prezent – to gest, który pokazuje, że dbasz o jej komfort i czas.

Twoja Mama może wykorzystać dodatkowe chwile na lekturę ulubionej książki, delektowanie się ulubioną kawą w spokoju czy po prostu odpoczynek po intensywnym dniu. Takie prezenty nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale także dają możliwość zadbania o siebie, co jest niezwykle ważne dla dobrostanu fizycznego i emocjonalnego.

Suszarki Dreame pomagają błyskawicznie suszyć włosy. Żebyśmy nie byli gołosłowni, posłużymy się liczbami, a te, jak wiadomo, nie kłamią.

Dla przykładu już kompaktowy, składany model Dreame Glory Pocket wyposażony jest w wydajny silnik bezszczotkowy, który osiąga 110 000 obr./min, prędkość przepływu powietrza wynosi zaś 70 m/s, co sprawia, że krótkie włosy wysuszy już w 40 sekund, średniej długości w 2 minuty, a długie w 3-4 minuty.

Technologia dla zdrowych włosów

Produkty Dreame wykorzystują zaawansowane technologie, które nie tylko stylizują, ale również dbają o zdrowie włosów.

Przykład? Model Dreame Miracle generuje aż 600 000 000/cm3 jonów ujemnych. Tym samym pomaga zamknąć łuski włosów oraz zatrzymać wilgoć – jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które zmagają się z suchymi lub zniszczonymi włosami. Rozwiązanie to redukuje także problem z puszącymi się włosami i chroni przed uszkodzeniami termicznymi. Dreame Miracle pomaga przywrócić naturalny blask i gładkość kosmykom. Co więcej, emisja jonów wpływa również na nawilżenie i odżywienie skóry głowy. Może to pomóc w przyspieszeniu wzrostu włosów oraz zapobieganiu łupieżowi. Ponadto model ten wyposażono w aż 4 tryby temperatury, takie jak: cool – idealny do stylizacji włosów, hair care – zapewniający optymalną dyfuzję i wchłanianie olejków, quick dry – umożliwiający szybkie suszenie mokrych włosów, oraz gentle – generujący na przemian ciepłe i chłodne powietrze, co chroni włosy przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur. Wszystko to sprawia, że Dreame odpowie na niemal każdą potrzebę. I owszem, to nie koniec – za pomocą nowoczesnej technologii regulacji temperatury NTC suszarka sama monitoruje precyzyjnie temperaturę wydmuchu powietrza, aby nie przekraczała ustalonego poziomu 57 st. C, co zapewnia bezpieczne i efektywne suszenie.

Jak wiemy, suszarka to nie wszystko. Także prostownice od Dreame zostały wyposażone w odpowiednie funkcje dbające o zdrowie kosmyków. Dzięki pływającej konstrukcji płytek prostownica Dreame Glamour precyzyjnie przylega do włosów, umożliwiając równomierne wygładzanie bez ich uszkadzania. Emisja ujemnych jonów z płyty turmalinowej dodatkowo zapewnia eleganckie wygładzenie, a utrzymanie stałej temperatury skutecznie chroni je przed niebezpieczeństwami czyhającymi za stylizacją tego typu.

Dzięki tym rozwiązaniom każda Mama może cieszyć się pięknymi włosami bez kompromisów dla ich zdrowia.

Łatwość użytkowania

Produkty Dreame są intuicyjne i łatwe w obsłudze, co jest szczególnie ważne dla osób, które nie są technologicznymi ekspertami. Ergonomiczne kształty, lekkie materiały i proste interfejsy sprawiają, że korzystanie z suszarek i prostownic Dreame jest przyjemne i bezproblemowe. To doskonały prezent dla Mam, które cenią sobie wygodę i funkcjonalność.

Suszarki zostały wyposażone w bezszczotkowe silniki, dzięki czemu są lekkie, wydajne i najcichsze ze wszystkich rodzajów silników używanych w tego typu urządzeniach. Prostownice są bezprzewodowe, co pozwala na wygodne korzystanie bez plątania się z kablami i bezproblemowe zabranie jej ze sobą tak w podróż, jak i… awaryjnie do niemal każdej torebki.

Jednak mówiąc o łatwości użytkowania, musimy zwrócić szczególną uwagę na Dreame Air Style! Urządzenie, które pełni aż 5 funkcji – pomoże wysuszyć włosy, stworzyć loki lub fale, wygładzić niesforne pasma lub zwiększyć objętość fryzury i ujarzmić pojedyncze, wystające kosmyki. Nie trzeba obawiać się o skomplikowaną wymianę dysz i nasadek – przebiega ona sprawnie i bezproblemowo.

Elegancja, styl i pewność siebie

Produkty Dreame charakteryzują się nie tylko zaawansowaną technologią i funkcjonalnością, ale także eleganckim designem. Stylowe, ergonomiczne urządzenia stanowią doskonałe uzupełnienie każdej łazienki lub toaletki. Wręczając taki prezent, podkreślasz, że dbasz o estetykę i komfort Mamy, co z pewnością zostanie docenione.

A jak wiadomo nie od dziś – zdrowe, piękne włosy mają ogromny wpływ na samopoczucie i pewność siebie. Dzięki produktom Dreame twoja Mama może każdego dnia czuć się wyjątkowo, niezależnie od okazji.

