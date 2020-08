Elegancki, kompaktowy, a przy tym bardzo wydajny – ASUS ZenBook 14 UM425 to przykład na to, że laptop do nauki nie musi być słabym i drogim urządzeniem.

Laptopy ASUS ZenBook to kompaktowe i eleganckie konstrukcje, które idealnie nadają się jako sprzęt do nauki i codziennej pracy. Ostatnio na naszym rynku pojawił się model ZenBook 14 UM425, łączący dobrą wydajność i niewygórowaną cenę.

Nowy ZenBook 14 to funkcjonalność i wygoda użytkowania

Nowy ZenBook 14 wyróżnia się eleganckim wzornictwem, a przy tym zachowuje kompaktowe rozmiary – całość ma 14,3 mm grubości i waży 1,13 kg. Jak na 14-calowego laptopa, mówimy o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji - nie będzie problemu, by schować go do plecaka lub torby.

Rzecz jasna mamy do czynienia z ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px (Full HD). Oprócz wąskich ramek, zastosowany panel cechuje się szerokimi kątami widzenia i wysoką jasnością, co ułatwi korzystanie z laptopa w podróży i/lub mocnym słońcu.

Użytkownicy powinni docenić ergonomiczną klawiaturę, podświetlany touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, a także kamerkę z technologią rozpoznawania twarzy (co można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego logowania do systemu w trybie Windows Hello). Nie będzie też problemów z dźwiękiem, bo system audio został zaprojektowany we współpracy z firmą Harman Kardon.

ZenBook 14 ma niewielkie rozmiary, ale oferuje dobrą wydajność

Dobry laptop nie może się obyć bez nowoczesnych podzespołów. Tak jest i w tym przypadku – model ZenBook 14 UM425 bazuje na procesorze AMD Ryzen 4000U (dostępne wersje wykorzystują 6-rdzeniowy 4500U lub 8-rdzeniowy 4700U) i został wyposażony w 8 lub 16 GB szybkiej pamięci LPDDR4x 3733 MHz. Specyfikacja pozwoli na komfortowe użytkowanie laptopa w codziennych zastosowaniach, a nawet odpalenie starszych, mniej wymagających gier.

ZenBook 14 występuje w konfiguracjach z dyskiem 256 GB, 512 GB i 1 TB. Na obudowie wyprowadzono port USB 3.2 Gen1, dwa porty USB 3.2 Gen2 typ C, a także wyjście HDMI 2.0 i czytnik kart microSD. Jest też bezprzewodowa łączność w superszybkim standardzie Wi-Fi 6.

Dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów, laptop może pracować nawet 22 godziny na wbudowanej baterii (67 Wh). Dodatkowo zastosowano tutaj technologię szybkiego ładowania, która pozwala podładować ogniwo do 60% w 49 minut.

ZenBook 14 UM425 - nowoczesny i nie taki drogi

Nowy ZenBook 14 to przykład na to, że dobry laptop do nauki nie musi być drogi – podstawowa konfiguracja UM425 została wyceniona na 3599 złotych. Laptop jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – szarej (Pine Grey) i różowej (Lilac Mist).

Źródło: ASUS

