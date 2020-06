Firma Acer najwyraźniej nie zamierza czekać na Intela i już teraz zapowiedziała laptopa z procesorami Tiger Lake. Układy znajdą zastosowanie w nowym modelu Swift 5, który sprawdzi się jako mobilny komputer dla biznesowych użytkowników.

Lekki, smukły i wydajny – tak najkrócej można opisać najnowszy model laptopa Acer Swift 5, który został zaprezentowany na konferencji GPC 2020. Czy to sprzęt, który ma szansę pojawić się na liście polecanych biznesowych laptopów?

Nowa wersja Acer Swift 5 może się podobać

Seria Swift zdążyła nas przyzwyczaić do stylowego wyglądu. Podobnie jest i tym razem – producent zastosował wytrzymałą obudowę ze stopu magnezu i litu oraz magnezu i aluminium. Klienci będą mieli do wyboru dwa warianty kolorystyczne: miętowy i złoty (obydwa posiadają też estetyczne złote akcenty).



Dodatkowym atutem są wąskie ramki wokół ekranu

Laptop został wyposażony w 14-calowy panel panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Zastosowana matryca może być obsługiwana dotykiem, a do tego cechuje się dużą jasnością (300 nitów) i dobrym odwzorowaniem kolorów (72% pokrycia palety NTSC).

W nowej wersji producent zastosował specjalny zawias – podczas otwierania laptopa, tylna część obudowy delikatnie się podnosi. Rozwiązanie nie tylko poprawia ergonomię korzystania z laptopa, ale też jeszcze bardziej podkreśla walory ekranu.

Wyświetlacz został pokryty antybakteryjną warstwą Antimicrobial Corning Gorilla Glass, która ma za zadanie zapobiegać gromadzeniu drobnoustrojów na panelach dotykowych. W razie potrzeby można ją rozszerzyć na touchpad, klawiaturę i pokrywy urządzenia.

Nowe procesory Intela na pokładzie

Najważniejszą informacją jest jednak to, że Swift 5 korzysta z nowych procesorów Intela – co prawda producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji, ale najprawdopodobniej są to modele Core 11. generacji (Tiger Lake). Jednostki bazują na architekturze Sunny Cove i zostały wyposażone w zintegrowaną grafikę z generacji Xe.

Pozostała część specyfikacji przewiduje samodzielną kartę graficzną Nvidia GeForce MX350, a także do 16 GB pamięci LPDDR4x oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB.

Wbudowana bateria ma moc 56 Wh, co ma wystarczyć na cały dzień pracy laptopa. Dodatkowym atutem jest funkcja szybkiego ładowania, dzięki której 30 minut podpięcia do gniazdka wystarczy na kolejne 4 godziny działania sprzętu.

Smukła konstrukcja i nowoczesny zestaw portów

Mimo dobrej specyfikacji, producentowi udało się utrzymać kompaktową budowę urządzenia – nowy Swift 5 ma niecałe 15 mm grubości i waży mniej niż 1 kg. Zastosowane chłodzenie może działać w trzech trybach: cichym, standardowym i wydajnym.

Warto dodać, że na obudowie wyprowadzono nowoczesny zestaw portów m.in. USB typu C, Thunderbolt 4, czy USB 3.2 Gen 2. Jest też łączność Wi-Fi 6 i moduł Bluetooth 5.0, a dostęp do danych zabezpiecza czytnik linii papilarnych z funkcją Windows Hello.

Zainteresowani zakupem będą musieli uzbroić się w cierpliwość

Choć nowy laptop został zaprezentowany już teraz, na jego dostępność będziemy musieli jeszcze "trochę" poczekać – model ten będzie dostępny w Polsce dopiero w czwartym kwartale 2020 roku. Ceny mają się zaczynać od 4599 złotych.

Źródło: Acer

