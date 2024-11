Elektronika użytkowa na Black Friday – najlepsze promocje!

Black Friday to czas, kiedy warto polować na okazje. W tym roku Media Expert oferuje świetne promocje na elektronikę użytkową – tę dużą oraz bardziej kompaktową. Oto urządzenia, które nie tylko ułatwią życie, ale też wprowadzą odrobinę nowoczesnego stylu do twojej codzienności.

Klawiatura MAD DOG GK850K Gateron Red – dla zapalonych graczy

Lubisz grać? To polubisz też tę klawiaturę MAD DOG GK850K Gateron Red. Można ją podłączyć i do PC, i do konsoli: przewodowo za pośrednictwem USB-A/USB-C oraz bezprzewodowo w trybie 2.4 GHz albo Bluetooth. Klawiatura oparta jest na przełącznikach Gateron G Pro Red, które idealnie nadają się do dynamicznej gry. Zapewniają płynne działanie dzięki miękkiemu odbiciu i niskiej sile nacisku. Szybkość reakcji gwarantowana. Ponadto każdy z 61 przycisków charakteryzuje się wyjątkową trwałością – żywotność wynosi aż 50 milionów kliknięć, co sprawia, że są praktycznie niezniszczalne.

Oczywiście mamy tu pełne oświetlenie RGB z możliwą personalizacją trybu świecenia, a także system anti ghosting – nie ma limitu wciśniętych jednocześnie klawiszy. Nic nie zablokuje rozgrywki. W Media Expert dostaniesz ją aktualnie za 189 zł, co jest naprawdę świetną ceną.

Smartwatch Forever iGO 3 JW-500 – twój osobisty trener na nadgarstku

Albo trenerka – jak kto woli. Co można napisać o Forever iGO 3 JW-500? Przede wszystkim, że całkiem nieźle wygląda. Kwadratowa koperta z metalu, miękki pasek i spory wyświetlacz robią dobre pierwsze wrażenie. Produkt posiada ekran dotykowy o przekątnej 1,83" i cyfrową koronkę. W zależności od częstotliwości użytkowania do gniazdka będziesz musiał podłączać go średnio co 3-6 dni. Smartwatch obsługuje zarówno Androida, jak i IOS, a także współpracuje ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami. Powiadomienia, SMS, rozmowy telefoniczne – wszystko odczytasz i odsłuchasz z poziomu nadgarstka.

To model zorientowany na zdrowie. Oprócz rozbudowanego trybu sportowego zegarek posiada też funkcje mierzenia ciśnienia, tętna i poziomu saturacji krwi. A teraz najlepsze – cena. iGO 3 może być twój za jedyne 79 zł. To naprawdę okazyjna cena przy takim zestawie dostępnych funkcjonalności.



źródło: Adobe Stock

Soundbar Yamaha SR-X60A – dźwięk, który wypełnia pomieszczenie

Mówimy – dźwięk przestrzenny, myślimy – Yamaha. Przez lata systemy nagłośnienia z Kraju Kwitnącej Wiśni wypracowały sobie olbrzymi kredyt zaufania wśród miłośników dobrych brzmień i audiofilów. Każdy kolejny model wypuszczany na rynek musi zmierzyć się z wysoko zawieszoną przez poprzedników poprzeczką.

Czy soundbar Yamaha SR-X60A do niej doskoczył? Doskoczył i przeskoczył. To bardzo udane połączenie nowoczesnych technologii i legendarnej jakości dźwięku od japońskiego producenta. Oferuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos i DTS Virtual:X, co pozwala na stworzenie wrażenia pełnego zanurzenia podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. Dzięki systemowi 2.1.2 oraz bezprzewodowemu subwooferowi SW-X100A dźwięki są dynamiczne, z wyrazistymi basami, które dodatkowo można wzmocnić funkcją Bass Extension.

Całością można sterować w intuicyjny sposób za pomocą aplikacji Sound Bar Controller – wystarczy telefon lub tablet. Producenci chyba doskonale wiedzą, z jaką alergią większość ludzi reaguje na kable rozciągnięte po podłodze, dlatego w modelu SR-X60A dostępne jest złącze HDMI z obsługą CEC i ulepszonym zwrotnym kanałem audio eARC, które umożliwia łatwe podłączenie soundbara do telewizora za pomocą jednego kabla. Dzięki temu podstawowe funkcje, takie jak włączanie, wyłączanie i regulacja głośności, można wygodnie obsługiwać pilotem od telewizora, co eliminuje konieczność używania dodatkowego kontrolera.

Entuzjastów kina akcji ucieszy funkcja Clear Voice – zapewnia ona wyraźniejsze dialogi nawet w dynamicznych scenach pościgów czy walki. Bo powszechnie wiadomo, że bohaterowie i ich antagoniści mają wówczas wiele do powiedzenia. Nie są to zazwyczaj odkrywcze rzeczy, ale usłyszeć i tak warto. Yamaha SR-X60A znajduje się w topce rzeczy przecenionych z okazji Black Friday. Teraz za ten model trzeba za nią zapłacić jedynie 1999 zł. Tu się nie ma co zastanawiać.

Ekspres Siemens EQ.6 Plus S300 TE653M11RW – luksus w filiżance

Podobno kawa jest najpopularniejszym środkiem psychostymulującym na świecie i znaczny odsetek ludzkości jest od niej uzależniony. Cóż, biorąc pod uwagę, jak niektórzy zachowują się przed aplikacją pierwszej dawki małej czarnej, jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Jednak do brzegu – mamy tu do czynienia z ekspresem automatycznym Siemens EQ.6 Plus S300 TE653M11RW, który naprawdę sporo potrafi. Wyposażono go w system sensoFlow zapewniający precyzyjną kontrolę temperatury parzenia kawy w idealnym – zdaniem baristów – zakresie 90–95 st. C. To gwarancja doskonałego smaku i aromatu.

Z kolei funkcja oneTouch umożliwia szybkie przygotowanie ulubionych napojów, takich jak espresso, latte macchiato czy cappuccino, za jednym dotknięciem. Jego zintegrowany pojemnik na mleko i funkcja autoMilk Clean upraszczają czyszczenie, co doceni każdy, kto często korzysta z urządzenia. Dodatkowo ekspres posiada opcję personalizacji ustawień, umożliwiając dopasowanie mocy i ilości kawy do indywidualnych preferencji. Twój ekspres szybko nauczy się, jaką kawę lubisz. Piękna sprawa. Teraz, kiedy Czarny Piątek zawitał do sklepów Media Expert, ekspres dostępny jest za 2299 zł.

Laptop Acer Aspire 3 A315-44P-R2KQ – wydajność i mobilność

Jeśli szukasz laptopa gamingowego, który udźwignie najnowsze tytuły i pokaże pełnię możliwości współczesnych kart graficznych, to trafiłeś pod zły adres. Natomiast jeśli rozglądasz się za naprawdę uniwersalnym sprzętem, który jest wszechstronny, lekki i przystępny cenowo – jesteś w domu.

Acer Aspire 3 to niepozorny laptop, który jednak może pochwalić się wydajnością spokojnie wystarczającą do nauki, pracy i rozrywki. Procesor AMD Ryzen 7 5700U i 16 GB RAM doskonale poradzą sobie z większością programów i twoim biurowym multitaskingiem. I to nawet, jak się mocno zapracujesz – producent w stosunku do poprzedniej wersji zwiększył o 78 proc. powierzchnię wentylatora, co przekłada się na wzrost wydajności termicznej o 17 proc. Komputer jest lekki – waży zaledwie 1.78 kg i ma grubość 19,9 mm. Ma przy tym naprawdę wytrzymałą baterię (50 whH), dzięki której na długo uwolnisz się od kabla.

Co jeszcze? Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia szybkie uruchamianie systemu Windows 11 oraz przechowywanie dużych ilości danych. Matryca IPS o rozdzielczości Full HD gwarantuje świetne wrażenia wizualne, zarówno w pracy, jak i w rozrywce. To jedna z naszych ulubionych promocji. Ta przemyślana konstrukcja ozdobi twoje biurko za mniej niż 2 tysiące złotych. A konkretnie za 1999 zł.

Depilator Philips Lumea Advanced IPL BRI921/00 – gładka skóra na dłużej

Była rozrywka, była praca, to teraz czas na zadbanie o urodę. I choć żyjemy w czasach, kiedy każdy nosi się, jak chce, to jednak wiele kobiet i wielu mężczyzn bardzo ceni sobie depilację ciała. Najlepiej taką, która nie zahacza o tortury i umęczanie własnej skóry. Drastycznych scen w łazience pomoże uniknąć Philips Lumea Advanced IPL BRI921/00, który wykorzystuje laserową technologię IPL do usuwania włosów w zasadzie z całego ciała.

Jego największym atutem jest szybkość działania. Owłosienia z okolic pach można pozbyć się w 25 minut, a z łydek jeszcze szybciej – w kwadrans. Już po trzecim zabiegu pozbędziemy się aż 85 proc. włosów. Po 12 sesjach z Lumeą uzyskujemy efekt całkowicie gładkiej skóry, który utrzyma się przez 3 miesiące. 90 dni wolności! Idealne rozwiązanie przed wakacjami i dłuższymi wypadami za granicę.

Urządzenie zostało zaprojektowane z udziałem dermatologów – producentowi przyświeca bowiem hasło bezpiecznej i delikatnej depilacji. W zestawie znajdziemy nasadki do różnych obszarów ciała, a precyzyjny trymer umożliwia modelowanie detali. Cena to równe 899 zł. To zasługa Czarnego Piątku - chociaż to depilator, przy kasie nie będziesz czuł się ogolony.

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE+ 12.4" 8/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik S Pen

Wielu ludzi nie widzi sensu w kupnie tabletu, dopóki przypadkiem nie trafi im w ręce jeden z tych bardziej udanych egzemplarzy. W poczet tego zaszczytnego grona możemy zaliczyć Galaxy Tab S9 FE. Gdzie może się przydać taki sprzęt? Na przykład podczas długich podróży samolotem. Nie każdy podróżuje w biznes klasie, ale każdy chciałby pooglądać sobie filmy podczas lotu. Do tego idealnie nadaje się właśnie tablet koreańskiego producenta.

Duży, 12,4-calowy wyświetlacz sprawia, że nie musisz mrużyć oczu, śledząc kolejny epizod swojego ulubionego serialu, a wysoka rozdzielczość gwarantuje świetną jakość obrazu. Z kolei lekka konstrukcja i smukła obudowa ułatwiają transport. Całość uzupełnia wytrzymała bateria o dużej pojemności, która pozwala na długi czas użytkowania bez konieczności ładowania.



źródło: Adobe Stock

Urządzenie jest też odporne na wodę i kurz, o czym świadczy certyfikat IP68. Co oznacza ten ciąg literek i cyferek? Ano to, że Tab S9 FE wytrzymał 30 minut zanurzony w wodzie na głębokości 1,5 metra. Nie musisz się wzbraniać przed zabraniem go ze sobą w podróż o bardziej przygodowym charakterze. Ten sprzęt jest też całkiem przyjemny dla oka i posiada wbudowaną pamięć 128 GB – zmieścisz tu całkiem sporo filmowego contentu. Pamiętaj, że na Karaiby czy do Tajlandii leci się +/- 10 godzin. Cały sezon serialu jak znalazł. Dostać go można w cenie 1999 zł. Może warto zainteresować się tym modelem?

Zmywarka HISENSE HV643D60 – dom bez brudnych naczyń…

…to dom szczęśliwy! I takim właśnie pomoże uczynić twoje domostwo zmywarka do zabudowy Hisense HV643D60. Jej największą zaletą jest pojemność – przestronne, regulowane wnętrze pomieści aż 16 kompletów naczyń. Z tak przepastnymi koszami nawet duża rodzina jest w stanie umyć wszystkie brudy za jednym zamachem.

Zmywarka oferuje szeroki wybór programów, w tym szybkie mycie trwające zaledwie 15 minut – idealne na co dzień, gdy potrzebujesz szybko odświeżyć naczynia. Tryb Eco pozwala oszczędzać energię i wodę, a program automatyczny dostosowuje intensywność zmywania do ilości i stopnia zabrudzenia naczyń. Dzięki temu oszczędzasz czas i zasoby, jednocześnie ciesząc się idealnie czystymi naczyniami.

Co może być ważne dla rodzin z małymi dziećmi, urządzenie działa wyjątkowo cicho – możesz je uruchomić nawet nocą, bez zakłócania domowego spokoju. Standardowy program generuje dźwięk o natężeniu zaledwie 44 dB. To odpowiednik spokojnej rozmowy.

Na osobny akapit zasługuje funkcja AquaProtect, która chroni przed wyciekami wody. Sąsiad z dołu na pewno nie przyjdzie z pretensjami, że twoja zmywarka znowu zafundowała mu nieplanowane malowanie ścian. Ile za ten sprzęt? 1569 zł. Wow!