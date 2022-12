Podróżowanie samochodem z przyczepą kempingową skutecznie zmniejsza realny zasięg na pełnym zbiorniku nie tylko samochodów spalinowych, ale też elektrycznych. Powstaje właśnie rozwiązanie pozwalające pozbyć się tego problemu w samochodach na prąd. Oto przyczepa z ładowarką.

Przyczepa kempingowa z ładowarką do samochodu elektrycznego

Posiadacze samochodów spalinowych podróżujący z przyczepą kempingową doskonale zdają sobie sprawę, jaki wpływ na spalanie i zasięg mają ciągnięte za sobą kilogramy. W przypadku elektryków sytuacja jest analogiczna. Każdy dodatkowy kilogram to większe zużycie energii zgromadzonej w ogniwach.

Amerykanie jednak zaprezentowali rozwiązanie, które pozwola poruszać się samochodem elektrycznym z przyczepą kempingową teoretycznie bez utraty zasięgu. Oto przyczepy Colorado Teardrops, które ładują baterię auta.

Colorado Teardrops Boulder - najmniejsza przyczepa EV do ładowania elektryka

Jak działają przyczepy ładujące samochody elektryczne?

Colorado Teardrops oferuje obecnie trzy modele elektrycznych przyczep. Różnice wynikają głównie z rozmiarów - a co za tym idzie - pojemności baterii, która magazynuje energię do ładowania samochodu.

Najmniejszy wariant (Boulder) o długości 3,6 m posiada wbudowane ogniwo o pojemności 75 kWh. Większy Golden (ponad 5 m długości) ma z kolei 125 kWh akumulator. Największy model Denver to już 200 kWh energii i konstrukcja o długości ponad 8 m - rozwiązanie w sam raz dla dużych elektryków i podróżujących z całą rodziną.

Przyczepy Colorado Teardrops mogą ładować samochody podczas postoju. Nie jest możliwa jednoczesna jazda i ładowanie akumulatora.

Przyczepy nie są wyposażone w oddzielny napęd, a zatem akumulator nie służy do produkcji mocy służącej do napędzania kół. Można go natomiast wykorzystać jako osobne źródło energii podczas przebywania na kempingu/postoju, gdzie podłączając przyczepę do samochodu doładujemy utraconą energię.

Colorado Teardrops Golden będzie można podnieść, aby zwiększyć przestrzeń wewnątrz przyczepy

Elektryczne przyczepy nie zwiększą zasięgu samochodów, ale pozwolą odzyskać to, co utracono przez zwiększoną wagę

Choć baterie w przyczepach Colorado Teardrops są wyjątkowo pojemne (nawet 200 kWh), nie będą służyć do realnego zwiększania zasięgu samochodu elektrycznego. Energia, która zostanie utracona przez holowanie za autem ciężkiej przyczepy (najmniejszy model Boulder waży 1 tonę) będzie możliwa do odzyskania właśnie przez doładowanie prądu zgromadzonego w baterii kempingu.

Z przyczepy wyciągamy kabel i podłączamy go do samochodu - ot, szybki sposób na doładowanie zasięgu

Producent sam deklaruje, że rozwiązanie ma na celu pozwolić poruszać się z przyczepą tak, jakby jej obecność nie wpływała na zasięg samochodu. Nie ma tutaj mowy o wożeniu za sobą dodatkowych kilkuset kilometrów zasięgu.

Pierwsze egzemplarze Colorado Teardrops Boulder będą trafiać do klientów już w 2023 roku w cenie $45.000 (minimum 200.000 zł). Następnie cena wzrośnie do $55.000 (minimum 245.000 zł).

Jak myślicie, elektryczny karawaning znajdzie wielu amatorów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: MotorTrend