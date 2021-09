Za nami pokaz z okazji dziesięciolecia THQ Nordic, na którym ujawniono nowe produkcje. Wśród nich nie zabrakło również miejsca dla Jagged Alliance 3 – gry strategicznej, za którą odpowiada studio Haemimont Games.

Oj, fani strategii mogą mieć powody do radości, bowiem poza Age of Empires IV, które wkrótce trafi w ręce graczy, czy, chociażby nie dawno wydanym Humankind, przyjdzie im również wypróbować Jagged Alliance 3. Produkcja została zapowiedziana podczas pokazu z okazji dziesięciolecia THQ Nordic, a odpowiada za nią studio Haemimont Games – to ta sama ekipa, która ma na koncie takie gry jak Tropico, Surviving Mars, czy Victor Vran. Nie mogło oczywiście zabraknąć zwiastuna, z którym możecie zapoznać się poniżej:

Zobacz nowy zwiastun gry Jagged Alliance 3:

Kiedy premiera gry Jagged Alliance 3?

Niestety, na ten moment nie wiemy, kiedy produkcja trafi w ręce graczy. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem poznaliśmy sporo szczegółów na temat gry. Tym razem akcja rozgrywa się w fikcyjnym kraju Grand Chien, nad którą władzę przejął tzw. Legion. Ze zwiastuna wynika, że produkcja kładzie spory nacisk na walkę taktyczną, jednak nie zabraknie również eksploracji. Gra zawiera również elementy RPG takie jak cechy postaci. Produkcja zaoferuje również tryb współpracy dla dwóch graczy. Jagged Alliance 3 zmierza wyłącznie na PC.

Jak wrażenia? Czekacie z utęsknieniem? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: THQ Nordic, Koch Media