Outcast 2 – A New Beginning, czyli sequel gry, która swoją premierę miała w 1999 roku, właśnie ujrzał światło dzienne. Otrzymaliśmy nowy zwiastun oraz dosyć sporo nowych informacji na temat produkcji.

THQ Nordic mówiąc, że szykuje dla nas zapowiedzi kilku kultowych produkcji, ewidentnie nie kłamało. Najpierw zapowiedziano bowiem Jagged Alliance 3, aby później ogłosić, że belgijskie studio – Appeal Studios – pracuje nad Outcast 2 – A New Beginning. Jest to o tyle niespodziewane ogłoszenie, bowiem pierwsza część swoją premierę miała w 1999 roku. Zresztą, co tu dużo mówić – najlepiej będzie, jak sami zobaczycie zwiastun.

Zobacz nowy zwiastun gry Outcast 2 – A New Beginning:

Outcast 2 – A New Beginning – główne założenia

W grze ponownie wcielamy się w Cuttera Slade'a – amerykańskiego komandosa, który zabiera nas na do świata Adelpha. Tym razem jednak sytuacja jest zgoła inna – światu zagraża inwazja, a korporacje mordują mieszkańców. Naszym głównym zadaniem będzie zorganizowanie ruchu oporu, a następnie przepędzenie najeźdźców. Twórcy zapowiadają nieliniową fabułę oraz szybką walkę widzianą z perspektywy trzeciej osoby. Jednym z głównych zadań będzie również poznawanie kultury Talan, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać dostęp do pradawnych mocy, wykorzystujących siły natury. Outcast 2 – A New Beginning zmierza na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery.

I jak wrażenia? Kto z Was miał przyjemność grać w pierwszą część? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: THQ Nordic, Koch Media