Grupa ekspertów w dziedzinie AI wraz z Elonem Muskiem i kilkoma innymi dyrektorami branży technologicznej nawołują do półrocznej przerwy w pracach nad systemami potężniejszymi niż nowy GPT-4.

Elon Musk i strach przed sztuczną inteligencją

Elon Musk jest jednym z sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do zahamowania prac nad potężniejszymi wersjami sztucznej inteligencji i skupienia się na kwestiach bezpieczeństwa dotyczących tej technologii. List otwarty został napisany przez Future of Life Institute, którego Musk jest jednym z największych fundatorów. Osiem lat temu przekazał on organizacji 10 milionów dolarów wsparcia, na badania dotyczące bezpieczeństwa AI dla ludzkości. Miliarder na początku marca mówił o tym, że zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji to dla niego powód do stresu.

Musk jednak nie obawia się AI, kiedy kieruje ona autonomicznym samochodem, bo jak wskazuje zarzucający mu hipokryzję profesor James Grimmelmann z uniwersytetu Cornell, sam bronił sztucznej inteligencji w autopilocie Tesli, przed zarzutami ze strony amerykańskiego organu legislacyjnego. Ostatecznie niedoskonałość tej technologii w jego elektrycznych samochodach doprowadziła do wycofania do warsztatu kilkuset tysięcy pojazdów Tesli celem aktualizacji oprogramowania. Grimmelmann co do zasady zgadza się z treścią listu, jednak zaznacza, że został on napisany słabo i rzeczywiste problemy regulacyjne traktuje po macoszemu.

Sygnatariusze apelu

Poza Elonem Muskiem wśród osób, które podpisały list, znajduje się między innymi współzałożyciel Apple Steve Wozniak i grono poważanych osobistości świata nauki. Pod tekstem możemy zobaczyć "ojca chrzestnego sztucznej inteligencji" i zdobywcę nagrody Turinga - Yoshuę Bengio, a także dyrektora Biuletynu Naukowców Atomowych, którzy odpowiedzialni są za poruszanie wskazówek Zegara Zagłady - Rachel Bronson. Warto wspomnieć, że wzmożony rozwój sztucznej inteligencji został przyjęty jako jeden ze wskaźników zbliżających ludzkość do smutnego końca, kiedy w tym roku Biuletyn ogłosił przesunięcie się wskazówek na rekordowe 90 sekund do północy.

List, który podpisało już ponad 1300 osób, wzywa do trwającego 6 miesięcy zawieszenia wszystkich badań w laboratoriach sztucznej inteligencji i wstrzymanie szkolenia nowych sieci neuronowych, które mogłyby mocą przerosnąć opublikowany niedawno GPT-4. Ma to na celu danie ludzkości wystarczająco dużo czasu na obmyślenie stosownych regulacji dla tej technologii i dogłębne zbadanie jak największej liczby niebezpieczeństw, jakie może ona ze sobą nieść.

Giganci AI nie podnoszą na razie rzuconej rękawicy

Zarówno kierownictwo OpenAI, jak i włodarze Microsoftu i Alphabet nie odnieśli się jeszcze do sprawy, choć pod listem można znaleźć podpisy badaczy z należącego do Alphabet Deep Mind. Milczenie firm, które zainwestowały grube miliony w rozwój technologii AI, zwraca uwagę niektórych z sygnatariuszy listu, między innymi profesora Garry'ego Marcusa z uniwersytetu w Nowym Jorku.

Wielcy gracze coraz bardziej ukrywają to, co robią, co utrudnia społeczeństwu obronę przed wszelkimi szkodliwymi następstwami, jakie mogą z tego wyniknąć.

Źródła: reuters, engadget