Elom Musk znany jest z nietypowych tweetów, które potrafią wywrócić rynek kryptowalut do góry nogami. Podobnie było i w tym przypadku - miliarder postawił nietypowe wyzwanie firmie McDonald’s.

Elon Musk stawia wyzwanie restauracji McDonald’s

Chodzi o wpis na Twitterze (a jakby inaczej!), w którym Musk proponuje restauracji McDonald’s zjedzenie zestawu Happy Meal w telewizji, jeśli ta zaakceptuje płatności za pomocą kryptowaluty Dogecoin (to jedna z ulubionych walut Muska).

Wyzwanie miliardera spotkało się z ogromnym zainteresowaniem fanów. Niektórzy nawet zaczęli deklarować, że chętnie zapłaciliby wirtualnymi pieniędzmi w fast foodzie.

Jak można było się domyślić, publikacja wpisu miała też wpływ na wartość kryptowaluty DOGE – jej kurs w ciągu kilku godzin zwiększył się z 0,1359 do 0,1496 dolara (czyli o 10%).

Restauracja najwyraźniej nie jest zainteresowana propozycją miliardera i w odpowiedzi zaproponowała… akceptację grimacoin przez Teslę, czyli firmę prowadzoną przez Muska. Oczywiście chodziło o zmyśloną kryptowalutę nawiązującą do Grimace, czyli fioletowego stworka, który występował w reklamach McDonalds’s.

Żart restauracji został wykorzystany do stworzenia kryptowaluty grimacoin. W sieci Binance Smart Chain pojawiło się sporo odmian „fioletowego tokena”, ale jeden odniósł ogromny sukces – w ciągu kilku godzin kurs Grimace Coin zaliczył wzrost o 285 000%, osiągając kapitalizację prawie 2 milionów dolarów (!). Potem oczywiście spadł do krytycznie niskiego poziomu.

Śmieszne? No nie do końca. Cała sytuacja pokazuje jak bardzo niestabilny jest rynek kryptowalut. Seria tweetów Muska powoduje wahania kursu DOGE, a niektórzy potrafią wykorzystać sytuację do stworzenia nowej waluty z kosmicznym wzrostem kursu. Niestety, dla wielu to też powód sceptycznego podejścia do wirtualnych walut.

