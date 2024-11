Ekscentryczny miliarder znany jest ze swojego zamiłowania do wirtualnej rozrywki i nie kryje się z tym, że spędza wiele czasu w grach komputerowych. Mimo zaangażowania w kampanię prezydencką Donalda Trumpa, Elon Musk ponownie wkroczył do świata Diablo 4.

Nawet najbogatsi tego świata znajdują czas na gry komputerowe. Przykładów nie trzeba daleko szukać, bowiem sam Elon Musk nie ukrywa się ze swoim hobby. Docenia on nie tylko produkcje o futurystycznym charakterze, ale i te mające w sobie coś ze świata fantasy.

Elon Musk szaleje w Diablo 4: Vessel of Hatred

Jedną z nich jest Diablo 4, które to niedawno zostało wzbogacone o pierwszy fabularny dodatek Vessel of Hatred. Elon Musk nie byłby sobą, gdyby nie spróbował swoich sił w DLC. Co ciekawe, dokonał on rzeczy spektakularnej – stał się jednym z najlepszych graczy na świecie.

Miliarder w wywiadzie u Joe Rogana podkreślił, że należy do TOP 20 graczy na świecie w Diablo 4: Vessel of Hatred. Co ciekawe, w pierwszej dwudziestce znajduje się tylko dwóch Amerykanów.

Do najlepszych trochę brakuje

Chodzi bowiem o ranking Pit, który mierzy czas potrzebny do odblokowania głównego bossa w lochach znajdujących się w Diablo 4: Vessel of Hatred. Elon Musk potrzebował zaledwie 2 minut i 45 sekund, by tego dokonać. Grał spirytystą - nową klasą postaci w Diablo 4. Trzeba zauważyć, że różnice między poszczególnymi graczami są niewielkie.

rozwiń

Dlatego aktualnie Elon Musk zajmuje 24 miejsce, a nie 20, gdy publicznie się tym pochwalił. W rankingu niepodzielnie rządzi gracz o pseudonimie Resistance z wynikiem 1 minuty i 59 sekund. A wy? Ile potrzebujecie, by wykonać takie wyzwanie?

Źródło: X, Helltides